Miliarder radzi: powinniśmy pracować 14 godzin dziennie

Czym jest chińska strategia 996? Niemal dwa tygodnie pracy w jednym tygodniu

— Jakimś sposobem nasi młodzi ludzie mają nawyk przejmowania niezbyt pożądanych nawyków z Zachodu, a potem nie pomagają krajowi — tą wypowiedź właściciela firmy Infosys cytuje „Business Insider”. Miliarder z Indii najwyraźniej opiera powrót do czasów kapitalizmu w wersji dziewiętnastowiecznej Europy.

Miliarder z majątkiem ocenianym na cztery miliardy dolarów uważa, że wzorem organizacji pracy są Chiny. Pekin, w odróżnieniu od Europy Zachodniej, nie uznaje pracy w systemie pięć dni po osiem godzin. Zamiast tego zastosowanie znajduje zasada zatrudnienia od 9 rano do 9 wieczorem przez sześć dni w tygodniu, określana w skrócie jako 996.

System z chińskich fabryk sposobem na gospodarczy sukces

Wspomniany model stosowany w Chinach zakłada pracę w wymiarze 72 godziny na tydzień. Miliarder z Indii jest nieco bardziej liberalny. Chciałby, aby zatrudnieni pozostawali na stanowiskach „jedynie” przez 70 godzin na tydzień. Można by to zorganizować w systemie 5x14. Umożliwiałaby to dowolne wykorzystanie 10 godzin dziennie na dojazd do pracy, sen oraz codzienne czynności typu gotowanie.

Czy praca w podwójnym wymiarze godzinowym faktycznie rozwinie gospodarkę?

Niewykluczone, że praca na przysłowiowe dwa etaty, faktycznie pomogła w powojennej odbudowie lub dynamicznym rozwoju gospodarki Chin. Nie oznacza to jednak, że taka strategia oznacza same korzyści.

Wspomniana jako wzór gospodarka chińska mierzy się ze znacznymi trudnościami demograficznymi – społeczeństwo się starzeje, co stanowi bombę dla gospodarki, z opóźnionym zapłonem. Niewykluczone, że jedną z przyczyn jest brak czasu wolnego, co nie wpływa korzystnie na możliwość ułożenia życia rodzinnego. Negatywnych konsekwencji może być więcej.

Opublikowane niedawno badanie SW Research, że dwóch na pięciu zatrudnionych w Polsce bierze nadgodziny. Co trzeci dostrzega u siebie z tego powodu obniżenie wydajności. Praca ponad wymiar może ponadto utrudniać osobisty rozwój.

Nie każdy miliarder musi mieć rację, pracodawcy powinni dwa razy się zastanowić zanim zmuszą kogokolwiek do pracy w chińskim systemie 996.

