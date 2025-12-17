Nowe badanie ujawnia, że Polki i Polacy mają skrajnie różne spojrzenia na sprawiedliwy podział obowiązków domowych.

Tylko 35% Polek zgadza się z twierdzeniem, że w ich domach panuje równy podział obowiązków, podczas gdy 2/3 mężczyzn uważa inaczej.

Przedsiębiorczynie, mimo mniejszej ilości czasu na obowiązki domowe, wyżej cenią ich wartość, a to one mają najmniej czasu dla siebie.

Kto w Polsce ma najmniej czasu dla siebie i co to oznacza dla równości? Dowiedz się, czytając dalej.

Równy podział obowiązków? Mężczyźni i kobiety widzą to inaczej

Dane z najnowszego badania „Polki i przedsiębiorczość 2025: Podział obowiązków domowych” rzucają nowe światło na postrzeganie równości w polskich domach. Okazuje się, że perspektywa kobiet i mężczyzn na ten sam temat diametralnie się różni. Tymczasem z deklaracji aż dwóch trzecich mężczyzn wynika, że w ich domach panuje sprawiedliwy podział obowiązków domowych, z czym zgadza się jedynie 35 proc. ogółu Polek.

Sytuacja wygląda nieco lepiej w domach, gdzie kobiety prowadzą własny biznes. W tej grupie odsetek pań, które potwierdzają równy podział zadań, jest wyższy i wynosi 49 proc. Różnicę widać także w skrajnych przypadkach. Zgodnie z wynikami badania, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji WłączeniPlus przez Grupę 4P, aż 18 proc. Polek deklaruje, że wszystkie obowiązki domowe spoczywają wyłącznie na ich barkach. Wśród przedsiębiorczyń ten odsetek jest ponad trzykrotnie niższy i wynosi 5 proc.

Ile warta jest praca kobiet w domu? Przedsiębiorczynie cenią się najwyżej

Co ciekawe, chociaż kobiety prowadzące własny biznes poświęcają na zadania domowe mniej czasu, to właśnie one wyżej wyceniają ich wartość. Z badania wynika, że aż 21 proc. przedsiębiorczyń szacuje, że niewidzialna praca kobiet w domu, którą wykonują, jest warta ponad 6 tys. zł netto miesięcznie. Dla porównania, w ogólnej grupie ankietowanych Polek ten odsetek jest niemal dwukrotnie niższy i wynosi zaledwie 12 proc.

Badanie pokazuje również, że najczęściej wskazywanym przedziałem wartościowym jest kwota od 2500 do 3999 zł netto. Taką wartość swojej pracy w domu wskazało 22 proc. wszystkich kobiet oraz 26 proc. respondentek prowadzących własną firmę. Dane te podkreślają rosnącą świadomość ekonomicznej wartości nieodpłatnych dotąd obowiązków, szczególnie w grupie kobiet aktywnych zawodowo na własny rachunek.

Praca na dwa etaty. Kto w Polsce ma najmniej czasu dla siebie?

Analiza podziału doby jednoznacznie pokazuje, kto w Polsce ponosi największe obciążenie. Uczestniczące w badaniu kobiety deklarują, że zadania domowe pochłaniają średnio 40 proc. ich dnia, podczas gdy praca zawodowa zajmuje 34 proc. Dla siebie zostaje im zaledwie 26 proc. czasu. Z kolei mężczyźni na obowiązki domowe przeznaczają 26 proc. dnia, na pracę zawodową 42 proc., a na czas wolny pozostaje im aż 32 proc. doby.

Najtrudniejszą sytuację mają jednak przedsiębiorczynie. Choć obowiązki domowe zajmują im mniej czasu niż ogółowi kobiet (28 proc.), to praca zawodowa pochłania aż 57 proc. ich dnia. W efekcie na odpoczynek i własne potrzeby zostaje im zaledwie 15 proc. czasu. To pokazuje, że nierówny podział obowiązków domowych najmocniej uderza w najbardziej aktywne zawodowo kobiety, zmuszając je do pracy na dwa etaty.

Problem ten dostrzegają również partnerzy biznesowi konkursu Sukces Pisany Szminką. Jak zauważa Agnieszka Radwan, Dyrektorka Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Pełnomocniczka ds. Różnorodności w Totalizatorze Sportowym, który jest partnerem kategorii Male Champion of Change. - Dane pokazują, że mężczyźni mogą realnie wesprzeć proces wyrównywania szans. Mają bowiem przestrzeń na przejęcie części codziennych obowiązków od swoich żon i partnerek. Panowie mogą wykorzystać ten potencjał i aktywnie włączyć się w życie domowe, co będzie skutecznym krokiem w stronę większej równości. Potrzebujemy liderów, którzy taką postawą uczynią nasze organizacje bardziej odpornymi na nierówności. Wyniki badania nie pozostawiają złudzeń – choć świadomość wartości pracy domowej rośnie, to wciąż stanowi ona w dużej mierze "drugi etat" dla Polek. Zmiana tej sytuacji wymaga nie tylko większej świadomości, ale przede wszystkim realnego i partnerskiego zaangażowania mężczyzn w życie domowe.

