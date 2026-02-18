Dodatkowe pieniądze z ZUS. Seniorzy mogą otrzymać wyrównanie za dawny koszmar

Wyższe pieniądze już od 2026 roku. Ile dokładnie?

To już ostatni moment, by uhonorować tych ludzi. Została ich garstka – szacuje się, że żyje zaledwie około 25 tysięcy osób, które na własnej skórze odczuły okrucieństwo wojny. Często były to zaledwie dzieci, wyrwane z rodzinnych domów i rzucone w wir historii – na Sybir lub do pracy przymusowej. Dziś państwo wyciąga do nich pomocną dłoń, zapowiadając podwyżkę specjalnego świadczenia w 2026 roku. To coś więcej niż pieniądze; to symboliczne zadośćuczynienie za lata cierpień.

Oczy wielu seniorów zwrócone są teraz na marzec 2026 roku. To właśnie wtedy nastąpi waloryzacja, która ma wynieść 5,3 procent. Co to oznacza w praktyce? Świadczenie dla osób deportowanych wzrośnie i zamknie się w widełkach od 18,39 zł do 366,68 zł brutto. Ostateczna kwota zależy od czasu, jaki dana osoba spędziła na pracy przymusowej – ZUS przelicza to na miesiące, uwzględniając maksymalnie 20 takich okresów. Dla porównania, najniższa emerytura ma wynieść wtedy niespełna 2 tysiące złotych brutto.

Kluczowy warunek. Kto może ubiegać się o pieniądze?

Czy pieniądze trafią na konto automatycznie? Niestety, biurokracja ma swoje wymagania. Kluczowym dokumentem jest decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Bez niej ani rusz. Aby ZUS uruchomił wypłaty, trzeba udowodnić swoją trudną przeszłość.

Wymogi są jasne, ale rygorystyczne:

Po pierwsze, trzeba udokumentować co najmniej pół roku wywózki do pracy przymusowej.

Po drugie, beneficjent nie może pobierać innych, konkurencyjnych dodatków, takich jak ten za tajne nauczanie czy dodatek kombatancki.

Co w sytuacji, gdy seniorowi przysługują różne świadczenia? Tutaj przepisy są bezlitosne – trzeba dokonać wyboru i wskazać to świadczenie, które jest finansowo korzystniejsze.

Warto też pamiętać, że wniosek wymaga opinii odpowiedniego stowarzyszenia osób poszkodowanych.

Takie kwoty dostaną emeryci od marca 2026 po waloryzacji świadczeń

Ostatni świadkowie historii. Kim są dzisiejsi beneficjenci?

Liczby są porażające, ale za każdą z nich kryje się ludzki dramat. W latach 1939-1945 niemiecka machina wojenna zmusiła do niewolniczej pracy nawet 2,5 miliona Polaków. Z drugiej strony uderzyli Sowieci, wywożąc na nieludzką ziemię setki tysięcy naszych rodaków. Dziś ci, którzy przetrwali to piekło, są ostatnimi żyjącymi pomnikami historii. To ludzie w podeszłym wieku, często schorowani, dla których każdy dodatkowy grosz w domowym budżecie jest na wagę złota.

Wsparcie także za granicą. Jak otrzymać świadczenie poza Polską?

Czy emigracja przekreśla szansę na otrzymanie pieniędzy? Absolutnie nie. Polacy, którzy jesień życia spędzają w krajach Unii Europejskiej lub państwach EFTA, również mają prawo do tego dodatku. Wystarczy odpowiedni wniosek, by ZUS przelał środki w walucie wymienialnej na zagraniczne konto. Pieniądze mogą trafiać do seniora razem z jego regularną emeryturą lub rentą.