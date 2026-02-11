GUS opublikował dane, które pozwalają oszacować waloryzację emerytur i rent w marcu 2026 roku.

Wskaźnik waloryzacji ma wynieść 5,03%, co przełoży się na wzrost świadczeń, w tym minimalnej emerytury do 1973,36 zł brutto.

Podwyżki obejmą także dodatki, z najwyższym wzrostem dla renty inwalidy wojennego.

Waloryzacja emerytur 2026 – dane GUS i wskaźnik 5,03 proc.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował brakujące dane potrzebne do ustalenia marcowej waloryzacji świadczeń. Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej osiągnęło poziom 8903,56 zł, natomiast w czwartym kwartale ubiegłego roku było to 9197,79 zł. Te wartości – obok inflacji – mają kluczowe znaczenie przy ustalaniu skali podwyżek dla seniorów.

Na podstawie aktualnych danych można oszacować, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 5,03 proc. To więcej niż zakładano w ustawie budżetowej na 2026 rok, gdzie prognozowano 4,88 proc. Różnica to 0,15 punktu procentowego.

Na wskaźnik składa się inflacja dla gospodarstw emerytów i rencistów – 4,2 proc. – oraz 20 proc. realnego wzrostu płac, co łącznie przekłada się na poziom 5,03 proc.

Minimalna emerytura po waloryzacji – konkretne kwoty od marca

Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura ma wzrosnąć z 1878,91 zł brutto do 1973,36 zł brutto. To oznacza wzrost o 94,45 zł przed opodatkowaniem, czyli około 86 zł netto.

Zmianie ulegnie również wysokość świadczenia przedemerytalnego – z 1893,41 zł brutto do 1988,63 zł brutto. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zwiększy się z 1409,18 zł do 1480,06 zł.

Dodatki do emerytur i rent z ZUS – kto zyska najwięcej

Marcowa waloryzacja obejmie także dodatki do emerytur i rent. Przy wskaźniku 5,03 proc. podwyżki mogą wynieść od 0,88 zł do około 67 zł miesięcznie.

Najwyższy wzrost dotyczyć będzie dodatku do renty inwalidy wojennego – z 1333,24 zł do 1400,24 zł, czyli o 67 zł. Popularne dodatki, takie jak pielęgnacyjny, który otrzymują wszyscy seniorzy po ukończeniu 75 roku życia, kombatancki czy za tajne nauczanie, obecnie wynoszą 348,22 zł. Po waloryzacji wzrosną o około 17,50 zł miesięcznie.

Dodatek dla sieroty zupełnej zwiększy się z 654,48 zł do 687,32 zł, co oznacza wzrost o 32,89 zł.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji ma zostać oficjalnie ogłoszony w połowie lutego 2026 roku. Zwaloryzowane świadczenia trafią do seniorów wraz z marcowymi wypłatami.

