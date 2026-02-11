Podwyżka o niemal 100 złotych – marcowa waloryzacja zwiększy świadczenie do 1978 zł brutto

– marcowa waloryzacja zwiększy świadczenie do 1978 zł brutto Na konto trafi od 1810 do 1850 zł netto – sprawdź dokładną kwotę po odliczeniu składek

– sprawdź dokładną kwotę po odliczeniu składek Czas na złożenie wniosku w ZUS – osoby z orzeczeniem o niezdolności mogą ubiegać się o świadczenie

– osoby z orzeczeniem o niezdolności mogą ubiegać się o świadczenie Wystarczy spełnić trzy podstawowe kryteria – wiek, orzeczenie lekarskie i moment powstania niezdolności

O ile wzrośnie renta socjalna od marca 2026?

Beneficjenci renty socjalnej mogą szykować się na podwyżkę. Chociaż resort rodziny nie ogłosił jeszcze oficjalnego wskaźnika, dane z Głównego Urzędu Statystycznego pozwalają szacować jego wysokość na 5,3 proc. To więcej niż pierwotnie zakładał rząd.

Przy takim wskaźniku maksymalna kwota renty socjalnej wzrośnie z obecnych 1878,91 zł do około 1978 zł brutto. Ministerstwo poda ostateczną wartość najpóźniej do 13 lutego 2026 roku, ale wszystko wskazuje na to, że tegoroczna podwyżka będzie jedną z wyższych w ostatnich latach.

Na rękę osoby pobierające to świadczenie otrzymają mniej – kwota netto wyniesie między 1810 a 1850 złotych. Różnica wynika z potrącenia składki zdrowotnej oraz ewentualnych innych należności.

Komu przysługuje renta socjalna w 2026 roku?

To specyficzne świadczenie, które trafia do wąskiej grupy osób. Kluczowy jest nie tylko aktualny stan zdrowia, ale przede wszystkim moment, w którym niezdolność do pracy się pojawiła. Renta socjalna została stworzona dla osób, które nigdy nie miały szansy rozpocząć kariery zawodowej z powodu problemów zdrowotnych.

Aby otrzymać rentę socjalną, musisz spełnić wszystkie trzy poniższe wymogi:

Odpowiedni wiek. Wnioskodawca musi być pełnoletni. Wyjątek dotyczy osób, które ukończyły 16 lat i otrzymały orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Potwierdzenie medyczne. Konieczne jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To oni decydują, czy dana osoba jest całkowicie niezdolna do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Moment powstania niezdolności. To najważniejszy warunek odróżniający rentę socjalną od renty z tytułu niezdolności do pracy. Problem zdrowotny musiał pojawić się przed 18. urodzinami. Dopuszcza się też późniejszy termin, jeśli niezdolność powstała podczas nauki – przed ukończeniem 25 lat w szkole lub na studiach, albo w trakcie studiów doktoranckich bez ograniczeń wiekowych.

Jak ubiegać się o rentę socjalną – praktyczny przewodnik

Świadczenie może być przyznane na czas określony lub bezterminowo. Decyzję podejmuje ZUS na podstawie dokumentacji medycznej. Ważna informacja – renta socjalna nie wymaga posiadania jakiegokolwiek stażu ubezpieczeniowego. Nie ma też znaczenia wysokość Twoich dochodów czy majątku.

Wniosek możesz złożyć na kilka sposobów. Najprostszy to wizyta w placówce ZUS, gdzie doradca pomoże wypełnić wszystkie dokumenty. Możesz też upoważnić inną osobę, która załatwi formalności w Twoim imieniu. Dla osób preferujących kontakt elektroniczny dostępna jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Chociaż świadczenie wypłaca ZUS, środki pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa. To rozwiązanie systemowe, które odróżnia rentę socjalną od typowych rent z ubezpieczeń społecznych.

Mówi Anna Szaniawska regionalny rzecznik prasowy ZUS w Małopolsce

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025