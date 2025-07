Spis treści

Od stycznia 2025 roku osoby pobierające rentę socjalną mogą otrzymać nowy dodatek dopełniający.

Świadczenie w wysokości 2610,72 zł brutto miesięcznie jest przeznaczone dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodatek jest przyznawany na wniosek, ale w niektórych przypadkach ZUS może go przyznać z urzędu.

Sprawdź, komu przysługuje dodatek i jakie dokumenty są potrzebne, aby go otrzymać!

Od 2025 roku obowiązuje ustawa z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła nowe świadczenie – dodatek dopełniający w wysokości 2610,72 zł brutto miesięcznie. To znaczące wsparcie finansowe dla osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Ustalenie uprawnienia do dodatku dopełniającego, jego wypłata, odmowa wypłaty i wstrzymanie wypłaty odbywają się na identycznych zasadach jak w przypadku renty socjalnej.

Ważne! Przyznanie przez ZUS dodatku dopełniającego powoduje wstrzymanie świadczenia 500 plus dla niesamodzielnyc (w tym seniorów).

Dodatek dopełniający przysługuje osobom uprawnionym do renty socjalnej, które spełniają jednocześnie dodatkowy warunek – posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Dodatek ma na celu uzupełnienie renty socjalnej do minimalnego poziomu niezbędnego do życia.

Zgodnie z nową ustawą dodatek dopełniający przyznawany jest na wniosek osoby ubiegającej się o ten dodatek lub jej przedstawiciela ustawowego. Może go złożyć także inna osoba, kierownik ośrodka pomocy społecznej albo dyrektor centrum usług społecznych – działając za zgodą osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Osoby, które 1 stycznia 2025 roku mają prawo do renty socjalnej i są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, muszą złożyć w ZUS wniosek o dodatek dopełniający na druku EDD-SOC. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej zus.pl oraz w każdej placówce ZUS.

Wymagane dane we wniosku

Wniosek o dodatek dopełniający musi zawierać dane osoby ubiegającej się o dodatek:

imię i nazwisko

datę urodzenia

numer PESEL (lub w przypadku jego braku – serię i numer dowodu osobistego bądź numer paszportu)

adres miejsca zamieszkania

adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania (w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsc zamieszkania)

adres do korespondencji (jeżeli różni się od adresu miejsca zamieszkania)podpis osoby ubiegającej się o dodatek dopełniający lub jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenie (na druku OL-9) o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku

posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia

Osobom, które złożą wniosek o dodatek dopełniający, zostanie on przyznany od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2025 roku.

Ważne! Osoby pobierające rentę socjalną i świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji utracą prawo do świadczenia uzupełniającego w momencie uzyskania prawa do dodatku dopełniającego.

Kto nie musi składać wniosku EDD-SOC

Przyznanie dodatku dopełniającego następuje z urzędu, bez konieczności składania wniosku, osobie pobierającej rentę socjalną, która w dniu wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2025 r.) ma orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże takiej osobie informację o przyznaniu dodatku dopełniającego, a także udostępni tę informację na jej profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS. Osoby, którym ZUS przyzna dodatek dopełniający z urzędu, otrzymają wyrównanie tego dodatku od 1 stycznia 2025 roku.

Wysokość dodatku dopełniającego

Po corocznej waloryzacji od 1 marca kwota tego dodatku wzrosła do 2610,72 zł brutto. Pierwszy raz dodatek dopełniający został wypłacony w maju 2025 roku z wyrównaniem od stycznia. Dodatek dopełniający wypłacany jest razem z rentą socjalną. W przypadku obniżenia renty socjalnej proporcjonalnie zostanie obniżony także dodatek dopełniający.

Opodatkowanie i składki

Renta socjalna wraz z dodatkiem dopełniającym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz obłożeniu składką na ubezpieczenie zdrowotne na ogólnych zasadach obowiązujących dla świadczeń emerytalno-rentowych. Dlatego przed wypłatą ZUS potrąca z kwoty brutto dodatku 12 proc. zaliczki na podatek PIT i 9 proc. składki zdrowotnej.

Kwoty netto dodatku dopełniającego

Za styczeń i luty 2025 r.: kwota brutto 2520 zł - 302,4 zł zaliczka na podatek PIT - 226,8 zł składka zdrowotna = 1990,80 zł netto (do wypłaty).

Za marzec 2025 r. i kolejne miesiące do lutego 2026 r.: kwota brutto 2610,72 zł - 313,29 zł zaliczka na podatek PIT - 234,96 zł składka zdrowotna = 2062,47 zł netto (do wypłaty).

Zbieg z rentą rodzinną

W przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do renty socjalnej oraz renty rodzinnej kwota renty socjalnej zostanie obniżona tak, aby łączna suma obu świadczeń nie przekraczała 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie to 5636,73 zł brutto).

Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli obecnie 187,89 zł.

W przypadku obniżenia renty socjalnej z powodu zbiegu uprawnień z uprawnieniem do renty rodzinnej lub świadczenia pieniężnego przyznanego członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych (których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź mienia), kwota dodatku dopełniającego ulega obniżeniu o taki sam procent, o jaki obniżono rentę socjalną.

Przekroczenie progów dochodowych

W przypadku gdy prawo do renty socjalnej zostanie zmniejszone lub zawieszone w wyniku przekroczenia określonych progów przychodu (70 proc. lub 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), dodatek dopełniający również ulegnie zmniejszeniu lub zawieszeniu.

Wyrównanie świadczeń

W przypadku wypłaty dodatku dopełniającego z wyrównaniem osobie, której za okres wyrównania wypłacono świadczenie uzupełniające, dodatek dopełniający będzie wypłacany po potrąceniu kwoty wypłaconego świadczenia uzupełniającego.

Ważne! Jeśli kwota renty rodzinnej przekroczy 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, zarówno renta socjalna, jak i dodatek dopełniający nie będą przysługiwały.

Orzecznictwo lekarskie i procedury w ZUS

Kluczową rolę w procesie przyznawania dodatku dopełniającego odgrywa orzecznictwo lekarskie ZUS. W pierwszej instancji orzeczenia o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydają lekarze orzecznicy ZUS, a w drugiej instancji – komisje lekarskie ZUS.

Za niezdolną do pracy uznaje się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeka się w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Terminy rozpatrywania wniosków

Po rozpatrzeniu wniosku i ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ZUS wyda decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej wymagającej tego okoliczności. W przypadku potrzeby można skorzystać z pomocy pracowników ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub pod adresem e-mail [email protected].

Kontakt z ZUS i informacje

W przypadku pytań lub trudności można znaleźć informacje na stronie www.zus.pl w zakładce Świadczenia → Katalog usług – emerytury i renty → Ustalanie uprawnień do świadczeń → Dodatek dopełniający do renty socjalnej. Wszystkie niezbędne formularze są dostępne zarówno online, jak i w placówkach ZUS na terenie całego kraju.

Przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej, będącej całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, przysługuje dodatek dopełniający w wysokości 2610,72 zł

Dodatek dopełniający przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o ten dodatek lub na wniosek jej przedstawiciela ustawowego

Dodatek dopełniający przyznaje się również na wniosek innej osoby albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych – dyrektora centrum usług społecznych

Wypłacany jest razem z rentą socjalną

Kwota dodatku dopełniającego podlega corocznie waloryzacji od 1 marca

