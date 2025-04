Nowe przepisy wchodzą w życie

1 stycznia 2025 r. weszły w życie przepisy o dodatku dopełniającym do renty socjalnej. Świadczenie to ma być wsparciem dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają stałej opieki. To odpowiedź na potrzeby osób, które zmagają się z największymi trudnościami w codziennym życiu. ZUS podkreślił, że dodatek zostanie przyznany automatycznie osobom, które na 1 stycznia 2025 r. spełniały oba następujące warunki: miały przyznaną rentę socjalną, otrzymały orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku nie trzeba składać żadnego wniosku. Informację o przyznaniu tego dodatku ZUS przekaże na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS. To duże ułatwienie dla osób, które nie muszą podejmować dodatkowych formalności.

"Klienci, którym ZUS przyznał dodatek dopełniający z urzędu, otrzymają wyrównanie od 1 stycznia 2025 r. Za styczeń i luty jest to 2520 zł brutto. Od marca, po waloryzacji, kwota ta wzrosła do 2610,72 zł brutto. Od dodatku będzie jednak zgodnie z przepisami odliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy" – poinformowała PAP Monika Folaron z biura prasowego ZUS.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że kwota dodatku jest waloryzowana, co oznacza, że będzie regularnie dostosowywana do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej.

Potrącenia, egzekucje, wniosek

Z kwoty dodatku dopełniającego ZUS będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji na tych samych zasadach jak w przypadku renty socjalnej. Jest to istotna informacja dla osób, które mają zobowiązania finansowe.

Wniosek o dodatek do renty socjalnej powinny złożyć osoby, które na 1 stycznia 2025 r. miały prawo do renty socjalnej i są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. To kluczowa informacja dla osób, które spełniają warunki, ale nie otrzymają dodatku automatycznie.

ZUS wyjaśnił, że w takiej sytuacji najlepiej wypełnić formularz EDD-SOC dostępny na www.zus.pl oraz we wszystkich placówkach ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na formularzu OL-9 przez lekarza prowadzącego leczenie. Od wydania zaświadczenia do złożenia wniosku nie może minąć więcej niż miesiąc. Ważne jest, aby pamiętać o terminie ważności zaświadczenia lekarskiego.

Klienci, którym ZUS przyznał dodatek dopełniający na wniosek, otrzymają wypłatę po spełnieniu warunków, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożą wniosek. Dlatego tak ważne jest, aby nie zwlekać ze złożeniem dokumentów.

