Dodatek dopełniający do renty socjalnej – na czym polega nowe świadczenie?

Z początkiem 2025 roku wprowadzono dodatek dopełniający do renty socjalnej, który stanowi wsparcie dla osób o ograniczonej samodzielności życiowej. Świadczenie to przysługuje tym, którzy na 1 stycznia 2025 r. spełniali dwa warunki: posiadali rentę socjalną oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

W przypadku spełnienia tych wymogów nie trzeba składać wniosku – ZUS przyzna świadczenie automatycznie. Dodatek wypłacany będzie od maja, jednak obejmuje także wcześniejsze miesiące, co oznacza, że uprawnieni otrzymają także wyrównanie od stycznia.

Ile wynosi dodatek i kiedy trafi na konta?

Kwota dodatku jest uzależniona od miesiąca:

* Styczeń-luty 2025: 2520 zł brutto,

* Od marca (po waloryzacji): 2610,72 zł brutto

Od tych kwot zostanie odliczona składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak mówi "Faktowi" Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS: – Dodatek dopełniający do renty socjalnej będzie wypłacany od maja 2025 r. wraz z rentą socjalną w następujących terminach płatności: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

W praktyce oznacza to, że pierwsze przelewy mogą trafić do uprawnionych już 30 kwietnia 2025 r. W przypadku maksymalnego wyrównania od stycznia, łączna kwota może sięgnąć nawet 12,8 tys. zł brutto.

Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Nie każda osoba uprawniona otrzyma dodatek bez składania dokumentów. Wniosek muszą złożyć ci, którzy: na 1 stycznia 2025 r. mieli przyznaną rentę socjalną, byli całkowicie niezdolni do pracy, ale nie mieli orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

W takim przypadku konieczne jest złożenie formularza EDD-SOC, dostępnego na www.zus.pl oraz w placówkach ZUS. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie OL-9, wystawione przez lekarza prowadzącego. Od daty jego wystawienia do złożenia dokumentów nie może minąć więcej niż miesiąc.

Dla tych osób wypłata dodatku przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów.

Jak podaje "Fakt", liczba osób, które mogą być uprawnione do nowego świadczenia, wynosi około 128 tys.

