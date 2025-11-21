Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która pozwoli NFZ otrzymać dodatkowe 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego w 2025 roku, co ma zaspokoić jego potrzeby.

Zmiany w ustawie są odpowiedzią na problemy finansowe NFZ, który w tym roku ma brakować około 14 mld zł, a w przyszłym szacuje się lukę na 23 mld zł.

Nowelizacja przewiduje utworzenie dwóch nowych subfunduszy: infrastruktury na potrzeby obronne państwa oraz chorób rzadkich u dzieci.

Mimo że minister zdrowia nie przekaże w 2025 r. 4 mld zł z budżetu państwa do Funduszu Medycznego, przewidziano zwiększenie wpłat w kolejnych latach, np. do 7,7 mld zł w 2028 r

Skąd pochodzi dodatkowe 3,6 mld zł dla Narodowego Funduszu Zdrowia?

Dodatkowe środki dla Narodowego Funduszu Zdrowia mają pochodzić bezpośrednio z Funduszu Medycznego. Takie rozwiązanie umożliwia uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy, która była procedowana w trybie pilnym ze względu na pogarszającą się sytuację finansową płatnika. Za nowelizacją zagłosowało 242 posłów, nikt nie był przeciw, a 199 wstrzymało się od głosu. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, komentując decyzję parlamentu, wyraziła przekonanie, że kwota ta powinna być wystarczająca.

Sejmowa nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym pozwoli na przekazanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia dodatkowych 3,6 mld zł w 2025 roku. Minister Sobierańska-Grenda podkreśliła jednak, że są to na razie prognozy. „Szacunki, które przedstawialiśmy w sierpniu z NFZ to były prognozy. Ostateczną kwotę zamknięcia roku 2025 będziemy mogli poznać w lutym” – dodała po posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej. Rząd liczy teraz na szybkie poparcie nowelizacji przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Rządowe cięcia w Funduszu Medycznym. Na czym polega nowelizacja?

Mechanizm ratunkowy dla NFZ ma jednak swoją cenę. Kluczowy zapis nowelizacji zakłada, że w 2025 roku minister zdrowia nie przekaże z budżetu państwa do Funduszu Medycznego kwoty 4 mld zł. W praktyce oznacza to, że pieniądze, które zasilą konto NFZ, nie będą dodatkowymi środkami w systemie, a jedynie przesunięciem wewnątrz już istniejących zasobów. Taki mechanizm ma zapewnić sprawne finansowanie NFZ, które boryka się z problemami, ale jednocześnie oznacza to uszczuplenie środków w samym Funduszu Medycznym.

Nowelizacja wprowadza także inne istotne zmiany. W kolejnych latach maksymalne wpłaty z budżetu państwa do Funduszu Medycznego mają wzrosnąć i wyniosą: 4,4 mld zł w 2026 r., 7,3 mld zł w 2027 r. i 7,7 mld zł w 2028 r. Co więcej, w strukturze Funduszu Medycznego powstaną dwa nowe subfundusze: infrastruktury na potrzeby obronne państwa oraz chorób rzadkich u dzieci. Podczas prac w Sejmie odrzucono wnioski opozycji (Klub PiS), która chciała m.in. usunięcia zapisu o wstrzymaniu wpłaty 4 mld zł do Funduszu Medycznego w 2025 roku.

Jaka jest kondycja finansowa NFZ i co dalej z leczeniem pacjentów?

Pilny tryb procedowania ustawy nie był przypadkowy. Jak informowała na początku listopada Polska Agencja Prasowa, szpitale w całej Polsce już zaczęły przesuwać planowe przyjęcia i ograniczać programy lekowe z powodu opóźnień w rozliczeniach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Problem jest poważny – według informacji PAP, pochodzących ze źródła w NFZ, na rozliczenie świadczeń w tym roku Funduszowi brakowało około 14 mld zł.

Sytuacja w przyszłym roku rysuje się jeszcze trudniej. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, luka finansowa w budżecie NFZ na 2025 rok może wynieść nawet 23 mld zł. W tym kontekście dodatkowe 3,6 mld zł jest zastrzykiem gotówki, który ma pozwolić na bieżące regulowanie zobowiązań, jednak nie rozwiązuje systemowego problemu niedofinansowania. Warto dodać, że swój projekt nowelizacji złożył także prezydent Karol Nawrocki, proponując przekazanie NFZ 3,5 mld zł, jednak nie był on procedowany razem z projektem rządowym. Teraz od jego podpisu zależy, czy zmiany wejdą w życie 15 grudnia 2025 r.

