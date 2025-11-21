Ważna obietnica Tuska w Sejmie. Polacy czekają już na to ponad 2 lata

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-11-21 11:02

Asystencja osobista ponownie staje się jednym z kluczowych tematów Sejmu, choć na jej wprowadzenie Polacy czekają już ponad 2 lata. Wraz z innymi projektami, w tym inwestycjami w bezpieczeństwo i obronność, posłowie zdecydują o rozwiązaniach ważnych dla setek tysięcy Polaków.

Osoba na wózku inwalidzkim z plecakiem i w czapce Equipe de France czeka na drodze obok tymczasowych drewnianych podestów. Obraz symbolizuje wyzwania i bariery, które muszą pokonywać osoby z niepełnosprawnościami.

i

Osoba na wózku inwalidzkim z plecakiem i w czapce "Equipe de France" czeka na drodze obok tymczasowych drewnianych podestów. Obraz symbolizuje wyzwania i bariery, które muszą pokonywać osoby z niepełnosprawnościami. Więcej o asystencji osobistej dla niepełnosprawnych przeczytasz na Super Biznes.
  • Sejm zajmuje się kluczowymi kwestiami społecznymi, w tym powracającym tematem asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Rządowy projekt asystencji osobistej przewiduje wsparcie dla nawet 100 tys. osób od 2027 roku, a Lewica proceduje swój projekt, odwołując się do obietnic "100 konkretów".
  • Posłowie rozpatrują również utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności z 4,65 mld euro z KPO na rozwój infrastruktury i cyberbezpieczeństwa.
  • Wśród obrad jest także nowelizacja ustawy o broni i amunicji, która wprowadza obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne dla posiadaczy pozwoleń.

Asystencja osobista ponownie wśród priorytetów Sejmu

 W porządku obrad dzisiejszego posiedzenia  Sejmu znalazły się projekty dotyczące kluczowych obszarów polityki społecznej. Szczególne znaczenie ma powrót tematu, na który czekają tysiące rodzin — asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami. Posłowie mają też wybrać nowego prezesa IPN, którym – zgodnie z rekomendacją Kolegium – ma zostać dr hab. Karol Polejowski, oraz powołać członków Rady Fiskalnej.

Rządowy projekt asystencji osobistej od 2027 r.

Projekt przygotowany przez rząd zakłada, że wnioski o ustalenie prawa do asystencji będzie można składać od 1 stycznia 2027 r.. Według szacunków MRPiPS, program obejmie nawet 100 tys. osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Rządowa reforma ma wzmocnić system pomocy i ujednolicić zasady korzystania z usług asystentów. Równolegle procedowany jest projekt złożony przez Lewicę. To realizacja  obietnicy wyborczej zadeklarowanej w stu konkretów na sto dni rządów Koalicji Obywatelskiej.

W punkcie 40. programu zapisano stworzenie „systemu usług asystenckich dla osób niesamodzielnych, w ramach którego profesjonalni, certyfikowani opiekunowie będą wspierali osoby niesamodzielne”. To właśnie ta deklaracja miała stać się fundamentem kompleksowej reformy, której oczekiwano już na początku kadencji.

Fundusz bezpieczeństwa i obronności a inwestycje państwa

Podczas posiedzenia Sejm rozpatruje również projekt ustawy dotyczącej inwestycji w bezpieczeństwo i obronność w ramach KPO. Nowe przepisy tworzą Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, zasilony kwotą 4,65 mld euro. Środki mają trafić na rozwój infrastruktury ochronnej, projekty o podwójnym zastosowaniu i wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa, a także na modernizację przedsiębiorstw i badania naukowe.

Zmiany w ustawie o broni i amunicji

W porządku obrad znalazła się także nowelizacja ustawy o broni i amunicji przygotowana przez Polskę 2050. Zakłada ona obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne: co 5 lat dla osób do 70. roku życia oraz co 2 lata dla starszych posiadaczy pozwoleń. Celem jest zwiększenie kontroli nad dostępem do broni i poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025

Renta wdowia 2026: rząd podwyższa limit dochodowy o zaledwie 276 złotych. Tysią…
SEJM
ŚWIADCZENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH