Sejm powołał Radę Fiskalną. Sławomir Dudek na czele nowego organu

Agnieszka Grotek
PAP
2025-11-21 15:54

Sejm powołał Radę Fiskalną, która ma stać na straży finansów publicznych. Na czele siedmioosobowego składu stanie Sławomir Dudek, ekonomista i ekspert finansowy. Nowy organ rozpocznie działalność 1 stycznia 2026 r., a jego głównym zadaniem będzie ocena prognoz makroekonomicznych i dbanie o zgodność budżetu z regułami fiskalnymi. Sprawdzamy, kto jeszcze znalazł się w składzie Rady i jakie wyzwania przed nią stoją.

Portret Sławomira Dudka, głównego ekonomisty i nowego prezesa Instytutu Finansów Publicznych, w ciemnym garniturze i krawacie. Zdjęcie przedstawia go na tle zasłon, a temat jego roli w Radzie Fiskalnej można przeczytać na Super Biznes.

i

  • Sejm powołał siedmioosobową Radę Fiskalną, która od 1 stycznia 2026 r. będzie nadzorować finanse publiczne w Polsce.
  • Na czele Rady stanął Sławomir Dudek, doświadczony ekonomista z SGH i Instytutu Finansów Publicznych.
  • Rada Fiskalna będzie oceniać prognozy makroekonomiczne, zgodność budżetu z regułami fiskalnymi oraz efektywność ram budżetowych.
  • Powołanie Rady to ważny krok w kierunku wzmocnienia kontroli nad budżetem państwa, czekający jeszcze na zatwierdzenie przez Senat.

Sejm powołuje Radę Fiskalną – nowy organ nadzorujący finanse publiczne

W piątek, 21 listopada 2025 roku, podczas burzliwych obrad, Sejm dokonał wyboru członków Rady Fiskalnej, organu mającego sprawować pieczę nad finansami publicznymi w Polsce. Wyłoniono siedmiu ekspertów spośród szesnastu kandydatów, a na przewodniczącego wskazano Sławomira Dudka. Rada rozpocznie swoją działalność z dniem 1 stycznia 2026 r., a jej powołanie stanowi ważny krok w kierunku wzmocnienia kontroli nad budżetem państwa.

Skład Rady Fiskalnej – eksperci z różnych dziedzin

W skład Rady Fiskalnej weszli wybitni specjaliści z zakresu ekonomii, finansów i prawa. Oprócz przewodniczącego, Sławomira Dudka, w Radzie zasiądą:

  • Barbara Brodowska-Mączka – wskazana przez prezydenta,
  • Wojciech Niemyski – wskazany przez prezesa NIK,
  • Andrzej Torój – wskazany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
  • Marcin Wroński – kandydat strony pracowniczej w Radzie Dialogu Społecznego,
  • Jacek Tomkiewicz – kandydat strony pracodawców w RDS,
  • Michał Bitner – kandydat strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zanim jednak Rada Fiskalna rozpocznie swoją działalność, jej powołanie musi zostać zatwierdzone przez Senat.

Skład Rady Fiskalnej to mieszanka doświadczenia akademickiego, eksperckiego i administracyjnego. Na czele Rady stanie Sławomir Dudek, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej (SGH), założyciel, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych. W przeszłości ekspert Najwyższej Izby Kontroli (NIK), główny ekonomista i wiceprezes w FOR, członek Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu RP oraz główny ekonomista Pracodawców RP. W latach 1996-2020 pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie pełnił funkcję dyrektora i wicedyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej.

Rada Fiskalna ma pełnić kluczową rolę w monitorowaniu i ocenie finansów publicznych. Do jej głównych zadań należą:

  • Ocena prognoz makroekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby ustawy budżetowej.
  • Opiniowanie zgodności ustawy budżetowej z krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi.
  • Ocena spójności i efektywności krajowych ram budżetowych.

