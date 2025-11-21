- Sejm powołał siedmioosobową Radę Fiskalną, która od 1 stycznia 2026 r. będzie nadzorować finanse publiczne w Polsce.
- Na czele Rady stanął Sławomir Dudek, doświadczony ekonomista z SGH i Instytutu Finansów Publicznych.
- Rada Fiskalna będzie oceniać prognozy makroekonomiczne, zgodność budżetu z regułami fiskalnymi oraz efektywność ram budżetowych.
- Powołanie Rady to ważny krok w kierunku wzmocnienia kontroli nad budżetem państwa, czekający jeszcze na zatwierdzenie przez Senat.
Sejm powołuje Radę Fiskalną – nowy organ nadzorujący finanse publiczne
W piątek, 21 listopada 2025 roku, podczas burzliwych obrad, Sejm dokonał wyboru członków Rady Fiskalnej, organu mającego sprawować pieczę nad finansami publicznymi w Polsce. Wyłoniono siedmiu ekspertów spośród szesnastu kandydatów, a na przewodniczącego wskazano Sławomira Dudka. Rada rozpocznie swoją działalność z dniem 1 stycznia 2026 r., a jej powołanie stanowi ważny krok w kierunku wzmocnienia kontroli nad budżetem państwa.
Skład Rady Fiskalnej – eksperci z różnych dziedzin
W skład Rady Fiskalnej weszli wybitni specjaliści z zakresu ekonomii, finansów i prawa. Oprócz przewodniczącego, Sławomira Dudka, w Radzie zasiądą:
- Barbara Brodowska-Mączka – wskazana przez prezydenta,
- Wojciech Niemyski – wskazany przez prezesa NIK,
- Andrzej Torój – wskazany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
- Marcin Wroński – kandydat strony pracowniczej w Radzie Dialogu Społecznego,
- Jacek Tomkiewicz – kandydat strony pracodawców w RDS,
- Michał Bitner – kandydat strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zanim jednak Rada Fiskalna rozpocznie swoją działalność, jej powołanie musi zostać zatwierdzone przez Senat.
Skład Rady Fiskalnej to mieszanka doświadczenia akademickiego, eksperckiego i administracyjnego. Na czele Rady stanie Sławomir Dudek, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej (SGH), założyciel, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych. W przeszłości ekspert Najwyższej Izby Kontroli (NIK), główny ekonomista i wiceprezes w FOR, członek Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu RP oraz główny ekonomista Pracodawców RP. W latach 1996-2020 pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie pełnił funkcję dyrektora i wicedyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej.
Rada Fiskalna ma pełnić kluczową rolę w monitorowaniu i ocenie finansów publicznych. Do jej głównych zadań należą:
- Ocena prognoz makroekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby ustawy budżetowej.
- Opiniowanie zgodności ustawy budżetowej z krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi.
- Ocena spójności i efektywności krajowych ram budżetowych.