W ramach kampanii "LINK4 Doceniamy Dobrych Kierowców" towarzystwo ubezpieczeniowe nagradza kierowców o wzorowym stylu jazdy. W pierwszej edycji wzięło udział ponad 3000 osób, które łącznie pokonały 1,4 miliona kilometrów. Średnia ocena stylu jazdy wśród tysiąca nagrodzonych wyniosła 88,9 proc., podczas gdy pozostali osiągnęli 83,7 proc. Dane pokazują, że uczestnicy kampanii z czasem poprawiają swoje wyniki – w maju i czerwcu poprawili swoje oceny średnio o 5 proc. w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. Druga edycja ruszyła w lipcu i potrwa do końca września. Klienci LINK4 mogą wziąć w niej udział i walczyć o atrakcyjne nagrody.

Z badania Instytutu Badań Pollster na zlecenie LINK4 wynika, że polscy kierowcy priorytetowo traktują bezpieczeństwo. Ten aspekt jest dla nich ważniejszy niż czas dotarcia na miejsce. Mimo że policyjne statystyki wskazują na poprawę sytuacji na drogach w ciągu ostatniego roku, wciąż jest wiele do zrobienia.

- Z naszego badania wynika, że 7 na 10 kierowców nie uważa polskich dróg za bezpieczne. Jednocześnie wiemy, że wiele osób przestrzega przepisów i nie stwarza zagrożenia dla innych. Chcemy nagradzać takie postawy i zwiększać bezpieczeństwo. Kampania "Doceniamy Dobrych Kierowców" pokazuje, że przestrzeganie przepisów i odpowiedzialna jazda się opłacają - podkreśla Mikołaj Ciaś, wiceprezes LINK4.

Obiecujące efekty akcji LINK4. Kierowcy rywalizowali na to, kto będzie jeździł najbardziej przepisowo

W pierwszej edycji konkursu "Doceniamy Dobrych Kierowców" wzięło udział ponad 3000 osób, które łącznie przejechały 1,4 miliona kilometrów. Każdy przejechany odcinek był monitorowany przez nawigację NaviExpert pod kątem przestrzegania przepisów, płynności i stylu jazdy.

Efekty są obiecujące. Wśród tysiąca laureatów średnia ocena wyniosła 88,9 proc., a pozostali uczestnicy uzyskali 83,7 proc. Aby znaleźć się w gronie 150 najlepszych, należało osiągnąć wynik 98,4 proc., a top 16 "wyjeździła" aż 99,9 proc..

- Kierowcy postawili sobie wysoko poprzeczkę, a rywalizacja o nagrody była zacięta do samego końca. Z satysfakcją obserwowaliśmy, jak konkurs motywuje do bardziej przepisowej jazdy. Udało się nam wyłonić trzech kierowców, którzy osiągnęli 100 proc. Jesteśmy ciekawi, jakie będą efekty kolejnych edycji. Zapraszamy do udziału w konkursie, który trwa od 1 lipca do końca września - mówi Rafał Jakubowiak, dyrektor Pionu Marketingu LINK4.

W pierwszej edycji nagrodą za pierwsze miejsce był wysokiej klasy smartfon. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymali wideorejestrator oraz karty paliwowe o wartości 500 zł. Pozostali kierowcy z pierwszej tysiąca otrzymali karty paliwowe o wartości od 50 zł do 400 zł, w zależności od miejsca w rankingu.

Jak dołączyć do akcji LINK4?

Druga edycja konkursu "Doceniamy Dobrych Kierowców" trwa od 1 lipca do 30 września. Gwarantowaną nagrodą jest nawigacja NaviExpert. Można również wygrać smartfon, kamery samochodowe i bony paliwowe. Wystarczy przejechać z włączoną aplikacją minimum 500 km. Uczestnicy mogą na bieżąco śledzić swoje miejsce w rankingu. Co ważne, LINK4 nie karze za nieprzepisową jazdę. Udział w programie to same korzyści.

Aby dołączyć do promocji i otrzymać bezpłatnie nawigację NaviExpert na czas trwania polisy, należy kupić i opłacić polisę komunikacyjną w LINK4, pobrać i uruchomić bezpłatnie aplikację NaviExpert, a następnie wpisać w niej numer zakupionej polisy komunikacyjnej (Menu -> Moje konto -> Wprowadź kod promocyjny) oraz zaakceptować wymagane zgody.

