RPO krytykuje przepisy o strefach płatnego parkowania: nieproporcjonalne kary i wykluczenie cyfrowe

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) przedstawił obszerną listę zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania stref płatnego parkowania (spp) w polskich miastach. Jak informuje Portal Samorządowy, RPO kwestionuje przede wszystkim wysokość opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego, które uważa za nieproporcjonalne do przewinienia. Zastępca RPO, Stanisław Trociuk, wystąpił do ministra infrastruktury z wnioskiem o nowelizację ustawy o drogach publicznych.

Zdaniem RPO, kary w strefach płatnego parkowania (spp) są nie tylko zbyt wysokie, ale również nakładane z opóźnieniem, co prowadzi do kumulacji zadłużenia. "Opłaty dodatkowe za nieopłacenie parkowania, wynoszące od 200 do 300 zł za naruszenie, są nieproporcjonalne do przewinienia i przekraczają możliwości finansowe wielu osób, w tym emerytów, studentów, osób o niskich dochodach czy osób z niepełnosprawnościami" – podkreśla RPO.

Kolejnym problemem, na który zwraca uwagę RPO, jest wykluczenie cyfrowe. Obecnie wiele systemów płatności za parkowanie opiera się wyłącznie na aplikacjach mobilnych, co utrudnia korzystanie z nich osobom starszym i tym, które nie mają dostępu do smartfonów lub nie potrafią ich obsługiwać.

Konstytucyjne naruszenia w systemie płatnego parkowania. RPO alarmuje!

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) podkreśla, że obecny system kar w strefach płatnego parkowania (spp) godzi w podstawowe wartości konstytucyjne. Jak czytamy na Portalu Samorządowym, opóźnione powiadomienia o karach i brak skutecznych procedur odwoławczych naruszają zasadę demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP).

RPO wskazuje również na naruszenie zasady proporcjonalności. Wysokie, sztywne kary, które nie uwzględniają wagi naruszenia ani sytuacji materialnej sprawcy, są nadmiernie dolegliwe i nieproporcjonalne. "Takie kary budzą poważne wątpliwości w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, który wymaga, aby ograniczenia praw i wolności były proporcjonalne do celu" – argumentuje RPO.

Ponadto, system ignoruje zasadę indywidualizacji odpowiedzialności, która wymaga dostosowania sankcji do winy i okoliczności. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku kar o charakterze represyjnym, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych dla obywateli. RPO zaznacza, że wysokie opłaty dodatkowe mogą naruszać art. 64 ust. 1 Konstytucji RP (ochrona prawa własności) oraz art. 32 Konstytucji RP (zasada równości wobec prawa).

Jak zmienić strefy płatnego parkowania? RPO przedstawia konkretne propozycje zmian w prawie

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) nie tylko krytykuje obecne przepisy dotyczące stref płatnego parkowania (spp), ale również przedstawia konkretne propozycje zmian w ustawie o drogach publicznych. Jak informuje Portal Samorządowy, celem tych zmian jest uczynienie systemu bardziej sprawiedliwym i proporcjonalnym.

RPO proponuje przede wszystkim zmianę art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych, aby ustalić maksymalną wysokość opłaty dodatkowej, która byłaby proporcjonalna do opłaty za parkowanie oraz uwzględniała sytuację materialną zobowiązanego. Ponadto, RPO postuluje wprowadzenie mechanizmu różnicowania opłat dodatkowych dla grup w trudnej sytuacji finansowej, takich jak emeryci, studenci czy osoby z niepełnosprawnościami.

Kolejne propozycje RPO dotyczą usprawnienia procedur informacyjnych i odwoławczych. RPO proponuje dodanie do art. 13f obowiązku niezwłocznego powiadomienia właściciela pojazdu o nałożeniu opłaty dodatkowej oraz wprowadzenie ogólnokrajowego, przejrzystego systemu umożliwiającego bieżące sprawdzanie statusu opłat dodatkowych. RPO chce również wprowadzenia możliwości wniesienia odwołania od opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od powiadomienia, z uwzględnieniem okoliczności łagodzących oraz utworzenia uproszczonej procedury administracyjnej do rozpatrywania odwołań od opłat dodatkowych.

Ministerstwo Infrastruktury odpowie na zarzuty RPO? Co dalej ze strefami płatnego parkowania?

Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w sprawie stref płatnego parkowania (spp), kluczowe staje się pytanie o reakcję Ministerstwa Infrastruktury. Jak informuje Portal Samorządowy, ministerstwo na razie nie wydało oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Jednak, biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez RPO i poparcie społeczne dla zmian w przepisach dotyczących stref płatnego parkowania (spp), można się spodziewać, że ministerstwo podejmie dialog z RPO i samorządami w celu znalezienia rozwiązania. Możliwe, że w najbliższym czasie zostaną powołane zespoły robocze, które zajmą się analizą obowiązujących przepisów i przygotowaniem propozycji zmian.

Wprowadzenie zmian w ustawie o drogach publicznych może być procesem długotrwałym, wymagającym szerokich konsultacji społecznych i politycznych. Jednak, jak podkreśla RPO, nowelizacja przepisów jest niezbędna, aby zapewnić sprawiedliwe i proporcjonalne zasady funkcjonowania stref płatnego parkowania (spp) w polskich miastach.

Mandaty za parkowanie na terenie PKP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.