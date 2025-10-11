Złoto osiągnęło rekordową cenę 4 tys. dolarów za uncję, napędzaną niepewnością gospodarczą.

Mennica Polska sprzedała 1,7 tony złota, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu inwestorów.

Prognozy wskazują na dalszy wzrost cen, nawet do 6 tys. dolarów za uncję.

Fizyczne złoto to stabilna inwestycja, dostępna już od niskich kwot, z możliwością odkupu.

Inwestycja na wagę złota

Mennica Polska od dawna informuje inwestorów, że podczas konfliktów na świecie i niepokojów na rynkach złoto nie tylko trzyma wartość, ale jego kurs często notuje ponadprzeciętne wzrosty. Aktualne ceny złota są najlepszym dowodem na to, że tak właśnie jest.

Obecne rekordy są powiązane z brakiem zgody na przegłosowanie budżetu federalnego w Stanach Zjednoczonych. Paraliż administracji rządowej, wzrost napięć fiskalnych oraz niepewna sytuacja geopolityczna wpływają na kurs dolara względem innych walut oraz wycenę złota. W ujęciu globalnym kurs kruszcu pozostaje również w korelacji z popytem i podażą, a wzrost zainteresowania tym aktywem po stronie inwestorów indywidualnych jest znaczący

– wyjaśnia Marta Bassani-Prusik, Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Wartości Dewizowych w Mennicy Polskiej.

Tylko od początku roku Mennica Polska sprzedała 1,7 tony złota – to o około 200 kg więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie rok do roku odnotowany został bardzo zauważalny wzrost klientów.

Wyceny zaskakują inwestorów i ekspertów

Klienci Mennicy Polskiej inwestują w tym roku podobne kwoty jak w poprzednim, ale kupują za nie mniej złota. Powodem jest to, że cena złota znacznie wzrosła.

Kiedy w październiku ubiegłego roku, podczas cyklicznej konferencji poświęconej rynkowi kruszców, uczestnicy wydarzenia mieli oszacować wartość uncji za rok, estymowali między 1,7 tysięcy a 4 tysiące dolarów za uncję. Takie były bazowe założenia organizacji, która ma istotny wpływ na sytuację na rynku metali szlachetnych. Tymczasem do tegorocznej edycji spotkania zostało jeszcze około dwa tygodnie, a my już dziś mówimy o przekroczeniu górnej granicy i historycznej wycenie złota. Coraz częściej mówi się również o tym, że za realny należy uznać scenariusz dojścia na koniec przyszłego roku nawet do poziomu sześciu tysięcy dolarów za uncję

– mówi Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej.

Najbezpieczniejszą formą zaangażowania w inwestycje w kruszce jest jego fizyczna forma, jak sztabki czy monety bulionowe – nabywca otrzymuje wówczas konkretny produkt, a nie tylko obietnicę zysków. O ile jednak, jeszcze do niedawna, największym zainteresowaniem cieszyły się głównie sztabki o wadze 100 g i 31,1 g, o tyle obecnie coraz częściej zdecydowanie przychylniejszym okiem klienci Mennicy Polskiej patrzą na produktu o wadze np. 10 g.

Coraz większym zainteresowaniem w Mennicy Polskiej cieszą się autorskie projekty, jak złote talary i srebrne dukaty, jak również bestsellerowe medale z podobiznami Bolesława Chrobrego i Kazimierza I Odnowiciela, tworzone w ramach limitowanych edycji.

Złoto – inwestycja z potencjałem

Złoto to bardzo stabilna forma przechowywania wartości – utrzymuje swoją wartość w czasie, głównie dlatego, że jest go ograniczona ilość i nikt nie może go po prostu dodrukować jak pieniędzy. Dla wielu inwestorów ważna jest prostota inwestowania w złoto – decyzje o kupnie lub sprzedaży podejmujemy po prostu patrząc na aktualną cenę i to, jak się zmieniała.

Budowanie swojego portfela inwestycyjnego można zacząć od stosunkowo niskich kwot. Zakup najmniejszej sztabki wyprodukowanej przez nas sztabki, która waży 0,25g, to dziś wydatek rzędu około 185 zł. Dalsze inwestycje można dostosować do posiadanych środków, a zakupu złota dokonać zarówno stacjonarnie, jak i online

– podsumowuje ekspertka Mennicy Polskiej.

Inwestując w złoto, warto myśleć o nim jako o długoterminowej inwestycji. Jeśli jednak zajdzie potrzeba szybkiej sprzedaży – nie ma z tym problemu. Mennica Polska, oprócz Warszawy, otworzyła niedawno punkty skupu złota w trzech kolejnych miastach: Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie. Można w nich sprzedać złoto zarówno od Mennicy Polskiej, jak i od innych producentów. W przyszłym roku otwarte zostaną kolejne punkty.