Z Buenos Aires do Kutna. Co imigrantów przyciąga do Polski?

Kursy akcji największych wydobywców złota w ciągu ostatniego dziesięciolecia potrafiły różnić się w stosunku do samej ceny kruszcu nawet o 30 proc. Czy lepiej w związku z tym inwestować w wydobywców, czy jednak w szlachetny kruszec? Czy szybciej rosną akcje firm górniczych, czy ceny żółtych sztabek?

Kiedyś wzrost cen złota wiązał się zawsze z tym, że ceny akcji firm wydobywczych rosły szybciej niż sam kruszec. Tak było do zeszłego roku, kiedy to podwyższona inflacja bardzo zahamowała dynamiczny wzrost rentowności wydobywców. Jak zatem bezpiecznie inwestować w złoto, by chronić swoje oszczędności?

Inwestycja w spółki wydobywcze, czy to się opłaca?

W przypadku inwestowania w spółki wydobywcze inwestorzy muszą brać pod uwagę, że ceny kupionych przez nich akcji mogą spaść w wyniku wysokich kosztów wydobycia, na skutek inflacji oraz zmieniać się pod wpływem wahania się cen złota. Eksperci prognozują jednak, że o ile firmom wydobywczym uda się utrzymać w ryzach koszty wydobycia oraz poprawić organizację dostarczania złota przy minimalnych kosztach, przy obecnym wzroście cen złota, wartość rynkowa ich akcji również będzie wzrastać. Zwłaszcza że w I kwartale 2024 roku zanotowano największy w historii wzrost wydobycia złota – o 4 proc. rok do roku.

Akcje spółek wydobywczych – jak wybrać najlepszą?

Inwestycje w złoto to nie tylko zakup fizycznego kruszcu, ale także możliwość uczestniczenia w dynamicznym rynku poprzez zakup akcji spółek wydobywczych. Akcje spółek wydobywczych złota to udziały w firmach, które zajmują się poszukiwaniem, wydobyciem oraz sprzedażą złota na światowym rynku.

Dlaczego warto inwestować w akcje spółek złota?

Dywersyfikacja portfela : Złoto często działa jako zabezpieczenie przed inflacją i niepewnością na rynkach finansowych.

: Złoto często działa jako zabezpieczenie przed inflacją i niepewnością na rynkach finansowych. Potencjalne wysokie zyski : W okresach wzrostu cen złota, akcje spółek wydobywczych mogą przynieść inwestorom znaczne zyski.

: W okresach wzrostu cen złota, akcje spółek wydobywczych mogą przynieść inwestorom znaczne zyski. Uczestnictwo w rozwoju przemysłu wydobywczego: Inwestując w akcje spółek złota, stajesz się współwłaścicielem przedsiębiorstwa, które ma realny wpływ na gospodarkę.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w konkretną spółkę wydobywczą, warto dokładnie przeanalizować kilka kluczowych czynników:

Zasoby i rezerw złota : Sprawdź, jakie ilości złota posiada spółka w swoich zasobach oraz jakie są jej prognozy dotyczące przyszłych wydobyć.

: Sprawdź, jakie ilości złota posiada spółka w swoich zasobach oraz jakie są jej prognozy dotyczące przyszłych wydobyć. Koszt produkcji : Niższe koszty produkcji oznaczają wyższe marże zysku dla spółki, co przekłada się na atrakcyjność inwestycji.

: Niższe koszty produkcji oznaczają wyższe marże zysku dla spółki, co przekłada się na atrakcyjność inwestycji. Efektywność operacyjna : Oceń, jak efektywnie spółka prowadzi swoją działalność. Zwróć uwagę na takie wskaźniki jak wydajność wydobycia, koszty utrzymania kopalni oraz wpływ na środowisko.

: Oceń, jak efektywnie spółka prowadzi swoją działalność. Zwróć uwagę na takie wskaźniki jak wydajność wydobycia, koszty utrzymania kopalni oraz wpływ na środowisko. Sytuacja finansowa : Przeanalizuj wyniki finansowe spółki za ostatnie kilka lat, takie jak przychody, zyski, zadłużenie oraz przepływy pieniężne.

: Przeanalizuj wyniki finansowe spółki za ostatnie kilka lat, takie jak przychody, zyski, zadłużenie oraz przepływy pieniężne. Prognozy cen złota : Ceny złota mają istotny wpływ na wyniki spółek wydobywczych. Śledź prognozy analityków dotyczące przyszłych trendów na rynku złota.

: Ceny złota mają istotny wpływ na wyniki spółek wydobywczych. Śledź prognozy analityków dotyczące przyszłych trendów na rynku złota. Rynki docelowe : Sprawdź, na jakich rynkach działa spółka i jakie są perspektywy rozwoju tych rynków.

: Sprawdź, na jakich rynkach działa spółka i jakie są perspektywy rozwoju tych rynków. Zarządzanie spółką: Oceń kompetencje zarządu spółki oraz jego strategię rozwoju.

Inwestycje w akcje spółek złota mogą być ciekawą alternatywą dla tradycyjnych form lokowania kapitału. Jednak wymagają one solidnej analizy i zrozumienia specyfiki rynku wydobywczego.

Ważne! Inwestycje w akcje zawsze wiążą się z ryzykiem utraty zainwestowanych środków.

Inwestycja w złoto

Historia pokazuje, że inwestowanie bezpośrednio w złoto, może być bardziej opłacalne w długiej perspektywie, niż inwestowanie w akcje spółek górniczych. Od 2014 roku, kiedy powstał fundusz VanEck Gold Miners ETF skupiający się na akcjach spółek wydobywczych złota, możemy zaobserwować wyraźną różnicę w stopach zwrotu. Choć notowania akcji firm górniczych wykazywały większą zmienność, to całkowita stopa zwrotu złota okazała się znacznie wyższa. Złoto zyskało na wartości aż o 77%, podczas gdy akcje spółek górniczych, nawet uwzględniając dywidendy wypłacane akcjonariuszom, przyniosły jedynie 44% zysku. Również w 2024 roku złoto potwierdza swoją pozycję jako jedno z najbezpieczniejszych aktywów. Od początku roku cena złota wzrosła o imponujące 24%.

Prognozy inwestowania w złoto

Eksperci prognozują dalszy wzrost ceny złota w najbliższej przyszłości, szacując, że do końca 2025 roku uncja złota może osiągnąć wartość nawet 2900 dolarów (czyli około 11 488 złotych według obecnego kursu). To oznacza wzrost o ponad 8% w porównaniu z ceną z końca września 2023 roku, która przekroczyła 2673 dolary (10 589 złotych).

Dlaczego cena złota rośnie?

Rosnący popyt na bezpieczne aktywa: W obliczu globalnych napięć geopolitycznych i niepewności gospodarczej, inwestorzy coraz częściej szukają schronienia w aktywach o udowodnionej stabilności, takich jak złoto.

Słabnący dolar: Oczekiwania osłabienia dolara amerykańskiego dodatkowo napędzają popyt na złoto, które często służy jako alternatywna waluta.

Niska podaż: Wydobycie złota z roku na rok staje się coraz trudniejsze i kosztowniejsze. Liczba nowych, dużych złóż odkrywanych rocznie drastycznie spadła w porównaniu z latami 90., co ogranicza podaż tego kruszcu.

Co to oznacza dla inwestorów?

Inwestycja w złoto w postaci sztabek może być atrakcyjną opcją dla osób poszukujących długoterminowego zabezpieczenia swoich oszczędności. Jednak warto pamiętać, że rynek inwestycyjny jest dynamiczny i żadna prognoza nie gwarantuje przyszłych zysków.

Złoto, ze względu na swoją ograniczoną podaż i rosnący popyt, nadal pozostaje jednym z najbezpieczniejszych aktywów na świecie. Choć historycznie cena złota wykazywała duże wahania, obecne trendy wskazują na jego dalszy wzrost. Jeśli rozważasz inwestycję w złoto, warto skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże Ci dobrać odpowiednią strategię inwestycyjną.

Korzyści podatkowe i zasady zakupu

Kluczowym aspektem atrakcyjności złota inwestycyjnego jest jego uprzywilejowany status podatkowy. Zgodnie z aktualnym prawem (Dz.U.2024.361 t.j.), zakup złota inwestycyjnego jest zwolniony z podatku VAT, co stanowi znaczącą oszczędność w porównaniu do standardowej 23% stawki. To zwolnienie dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Złoto musi mieć próbę co najmniej 995 dla sztabek i płytek oraz 900 dla monet bulionowych, które dodatkowo muszą być wyprodukowane po 1800 roku i stanowić legalny środek płatniczy w kraju pochodzenia. Co więcej, inwestorzy mogą uniknąć 19 proc. podatku Belki od zysków kapitałowych, jeśli utrzymają złoto przez minimum 6 miesięcy, co zachęca do długoterminowego inwestowania. Dla przedsiębiorców prowadzących księgi przychodów i rozchodów istnieje możliwość wliczenia kosztów zakupu złota w koszty uzyskania przychodu. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie wyroby ze złota kwalifikują się do tych przywilejów - biżuteria, granulat czy złoto nieobrobione, mimo że mogą chronić przed inflacją, nie są objęte zwolnieniami podatkowymi.

