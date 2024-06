QUIZ PRL. Kto chodził wtedy do szkoły, musi to pamiętać! 15/15 tylko dla prymusów

Wina inwestycyjne cieszą się stabilnym wzrostem wartości, osiągając nawet 10 proc. zysku rocznie po 12 miesiącach leżakowania i imponujące 180 proc. po dekadzie. Kluczem do sukcesu jest jednak wybór odpowiedniej butelki. Nie każde wino nadaje się do przechowywania i późniejszej odsprzedaży z zyskiem.

Wino jako dobro inwestycyjne. Jak zacząć, radzi Piotr Kamecki

Jak zatem rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem w wino? Na to pytanie odpowiada Piotr Kamecki, właściciel Wine Taste By Kamecki, wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Sommelierów, doradca inwestycyjny i kurator win na aukcjach.

Posłuchaj wywiadu z Piotrem Kameckim w audycji Porachunki Osobiste dla Muzo FM.

Wina inwestycyjne, zwłaszcza te z renomowanych winnic, mogą zyskiwać na wartości z czasem. Wina klasyczne, takie jak Bordeaux, Burgundia, czy Szampan, są często postrzegane jako stabilne inwestycje. Historycznie, ceny wybranych roczników z najlepszych winnic potrafią wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent rocznie.

Wino jako dobro inwestycyjne nie jest skorelowane z tradycyjnymi rynkami finansowymi. Dzięki temu może stanowić skuteczne narzędzie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, zmniejszając ryzyko związane z fluktuacjami rynków akcji czy obligacji.

Wina inwestycyjne cechują się ograniczoną podażą. Produkty z określonych roczników i winnic są limitowane, a ich liczba z czasem maleje, co dodatkowo napędza wzrost wartości.

Dla wielu inwestorów wino to nie tylko instrument finansowy, ale także hobby. Kolekcjonowanie win, uczestnictwo w aukcjach i degustacjach może być źródłem dużej satysfakcji osobistej.

Piotr Kamecki o winach inwestycyjnych: tylko 5% nadaje się do długiego przechowywania

Większość win nie nadaje się do inwestowania - ostrzega Piotr Kamecki, ekspert ds. inwestowania w wina. Jak twierdzi, zaledwie 5% win produkowanych na świecie nadaje się do przechowywania dłużej niż 10-15 lat, a tylko one z czasem nabierają lepszych walorów smakowych. Pozostałe 95% win powinno być spożyte w ciągu roku do trzech lat od rocznika podanego na etykiecie.

"Co to znaczy, że wino może być przechowywane?" - pyta Kamecki. "To nie oznacza, że po 50 latach będzie nadal pyszne. Owszem, niektóre wina wytrzymają tak długi czas, jak te z kolekcji Jeffersona z końca XIX wieku. Ale czy będą nadal nadawały się do picia? To już inna kwestia. Tego typu wina pojawiają się na aukcjach kolekcjonerskich jako historyczne artefakty, a nie ze względu na walory smakowe."

Wina dojrzewające: bezpieczeństwo inwestycji

Jak bezpiecznie inwestować w wina? Piotr Kamecki, ekspert rynku inwestycyjnego win, radzi:

Postaw na renomę: Wybieraj wina z uznanych regionów i producentów o ugruntowanej pozycji na rynku.

Inwestuj w potencjał: Sięgaj po wina o wysokim potencjale starzenia, bogate w taniny i kwasowość, które z czasem rozwijają swój bukiet i złożoność.

Przechowuj w odpowiednich warunkach: Zapewnij winom stałą temperaturę, odpowiednią wilgotność i ochronę przed światłem, aby zachowały swoje walory i potencjał wzrostu wartości.

Dywersyfikuj portfel: Inwestuj w różne rodzaje win z różnych regionów i roczników, aby rozłożyć ryzyko i zwiększyć szanse na sukces.

Zaufaj ekspertom: Skorzystaj z porady doświadczonego brokera wina lub sommeliera, którzy pomogą Ci w doborze odpowiednich butelek i stworzeniu zbalansowanego portfela inwestycyjnego.

Pamiętaj, że inwestowanie w wino to długoterminowa gra, wymagająca cierpliwości i gruntownej wiedzy. Zanim zdecydujesz się na ten krok, rzetelnie przeanalizuj ryzyko i skonsultuj się z doradcą finansowym.

Dodatkowe wskazówki:

Rozważ zakup win w beczkach lub en primeur, aby obniżyć koszty inwestycji i uzyskać dostęp do ekskluzywnych etykiet.

i uzyskać dostęp do ekskluzywnych etykiet. Uczestnicz w degustacjach i aukcjach win , aby poszerzyć swoją wiedzę i nawiązać kontakty w branży.

, aby poszerzyć swoją wiedzę i nawiązać kontakty w branży. Monitoruj trendy rynkowe i śledź doniesienia o aukcjach i rekordowych cenach win, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne.

Inwestowanie w wino może być ekscytującym i satysfakcjonującym doświadczeniem, łączącym pasję do wina z potencjałem zysku. Stosując się do powyższych wskazówek i kierując się rozwagą, możesz zbudować imponujący portfel winny, który z biegiem lat przyniesie Ci wymierne korzyści.