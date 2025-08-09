Letnia sypialnia w nowym wydaniu. Pościele i piżamy w mega ofercie Lidla

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2025-08-09 5:46

Ciepłe, sierpniowe noce to idealny moment, by nadać sypialni lekkości i świeżości. W Lidlu dostępna jest wyjątkowa oferta pościeli i piżam, łącząca komfort, przewiewność i elegancję. To propozycje, które zadbają o dobry sen i letni luz w domowym zaciszu.

Super Biznes SE Google News
  • Lidl wprowadził nową kolekcję pościeli i piżam, idealnych na upalne noce
  • W ofercie znajdziesz pościel z mikrowłókna satynowego i bawełny, a także piżamy damskie i męskie z bawełny oraz modalu.
  • Produkty łączą komfort z dbałością o środowisko, a użytkownicy Lidl Plus mogą liczyć na specjalne rabaty.

Lekka pościel na ciepłe noce

W upalne wieczory kluczowa jest przewiewność i delikatny materiał, dlatego na półkach Lidla pojawiła się pościel z mikrowłókna satynowego LIVARNO home. Charakteryzuje się gęstością 274 włókien, co przekłada się na wyjątkową gładkość i trwałość. Dostępna jest w pięciu wzorach i trzech rozmiarach: 140 × 200 cm z poszewką 70 × 80 cm (24,99 zł/zestaw), 160 × 200 cm z dwiema poszewkami (29,99 zł/zestaw) oraz 220 × 200 cm z dwiema poszewkami (39,99 zł/zestaw). Całość wykonano w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu, co sprawia, że jest to wybór zarówno komfortowy, jak i przyjazny środowisku.

Dla miłośników naturalnych tkanin przygotowano pościel satynową z bawełny LIVARNO home o eleganckim połysku. Można ją kupić w rozmiarach: 140 × 200 cm (59,99 zł/zestaw), 160 × 200 cm (69,99 zł/zestaw) i 220 × 200 cm (79,99 zł/zestaw). Do kompletu dostępne są bawełniane poszewki 40 × 40 cm w pięciu wzorach za 9,99 zł/zestaw. Ofertę uzupełniają prześcieradła dżersejowe z gumką na materace do 20 cm wysokości (od 19,99 zł do 39,99 zł) oraz narzuty 200 × 220 cm w kolorach jasnoszarym i ciemnoszarym za 39,99 zł/szt.

Piżamy na lato – komfort przez całą noc

Letnia garderoba również wymaga odświeżenia. W nowej kolekcji znajdziemy piżamy damskie z bawełny marki esmara® i męskie esmara MEN w cenie 24,99 zł/zestaw. Dodatkowo dostępne są modele damskie z modalu – lekko chłodnego i niezwykle miękkiego włókna pozyskiwanego z celulozy bukowej. Piżama z krótkimi spodniami kosztuje 29,99 zł/zestaw, a wersja z długimi nogawkami – 34,99 zł/zestaw.

Modal wyróżnia się delikatnym połyskiem, elastycznością i odpornością na zagniecenia, dzięki czemu piżamy zachowują świeżość i wygodę nawet podczas upalnych nocy. To tkanina, która naturalnie dopasowuje się do ciała i pozwala skórze swobodnie oddychać.

Specjalna promocja dla użytkowników Lidl Plus

Klienci korzystający z aplikacji Lidl Plus mogą liczyć na promocje:  dodatkowy rabat – 40% zniżki na drugi, tańszy produkt z wybranych modeli piżam esmara® i esmara MEN. Można je dowolnie łączyć, wybierając ulubione wzory i rozmiary, co pozwala stworzyć idealny komplet na lato.

Promocje na pościel w Lidlu
9 zdjęć
Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek

Polecany artykuł:

Paragony grozy z wakacji: leki droższe dwa razy. Jak uniknąć pułapki aptek tury…
QUIZ PRL. Smaki lata w PRL-u: Czy pamiętasz letnie przysmaki swojego dzieciństwa?
Pytanie 1 z 20
Który z tych przysmaków był często spożywany prosto z krzaka, bez żadnych dodatków?
QUIZ PRL. Smaki lata w PRL-u: Czy pamiętasz letnie przysmaki swojego dzieciństwa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LIDL
PROMOCJE
POŚCIEL