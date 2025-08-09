Lidl wprowadził nową kolekcję pościeli i piżam, idealnych na upalne noce

W ofercie znajdziesz pościel z mikrowłókna satynowego i bawełny, a także piżamy damskie i męskie z bawełny oraz modalu.

Produkty łączą komfort z dbałością o środowisko, a użytkownicy Lidl Plus mogą liczyć na specjalne rabaty.

Lekka pościel na ciepłe noce

W upalne wieczory kluczowa jest przewiewność i delikatny materiał, dlatego na półkach Lidla pojawiła się pościel z mikrowłókna satynowego LIVARNO home. Charakteryzuje się gęstością 274 włókien, co przekłada się na wyjątkową gładkość i trwałość. Dostępna jest w pięciu wzorach i trzech rozmiarach: 140 × 200 cm z poszewką 70 × 80 cm (24,99 zł/zestaw), 160 × 200 cm z dwiema poszewkami (29,99 zł/zestaw) oraz 220 × 200 cm z dwiema poszewkami (39,99 zł/zestaw). Całość wykonano w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu, co sprawia, że jest to wybór zarówno komfortowy, jak i przyjazny środowisku.

Dla miłośników naturalnych tkanin przygotowano pościel satynową z bawełny LIVARNO home o eleganckim połysku. Można ją kupić w rozmiarach: 140 × 200 cm (59,99 zł/zestaw), 160 × 200 cm (69,99 zł/zestaw) i 220 × 200 cm (79,99 zł/zestaw). Do kompletu dostępne są bawełniane poszewki 40 × 40 cm w pięciu wzorach za 9,99 zł/zestaw. Ofertę uzupełniają prześcieradła dżersejowe z gumką na materace do 20 cm wysokości (od 19,99 zł do 39,99 zł) oraz narzuty 200 × 220 cm w kolorach jasnoszarym i ciemnoszarym za 39,99 zł/szt.

Piżamy na lato – komfort przez całą noc

Letnia garderoba również wymaga odświeżenia. W nowej kolekcji znajdziemy piżamy damskie z bawełny marki esmara® i męskie esmara MEN w cenie 24,99 zł/zestaw. Dodatkowo dostępne są modele damskie z modalu – lekko chłodnego i niezwykle miękkiego włókna pozyskiwanego z celulozy bukowej. Piżama z krótkimi spodniami kosztuje 29,99 zł/zestaw, a wersja z długimi nogawkami – 34,99 zł/zestaw.

Modal wyróżnia się delikatnym połyskiem, elastycznością i odpornością na zagniecenia, dzięki czemu piżamy zachowują świeżość i wygodę nawet podczas upalnych nocy. To tkanina, która naturalnie dopasowuje się do ciała i pozwala skórze swobodnie oddychać.

Specjalna promocja dla użytkowników Lidl Plus

Klienci korzystający z aplikacji Lidl Plus mogą liczyć na promocje: dodatkowy rabat – 40% zniżki na drugi, tańszy produkt z wybranych modeli piżam esmara® i esmara MEN. Można je dowolnie łączyć, wybierając ulubione wzory i rozmiary, co pozwala stworzyć idealny komplet na lato.

