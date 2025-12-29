Wiceminister infrastruktury zapowiada pięciokrotne zwiększenie środków na inwestycje kolejowe – z 2 mld zł do 10 mld zł rocznie – dzięki zmianom w strukturze opłat paliwowych.

Zmiana proporcji między akcyzą a opłatą paliwową w cenie paliwa nie wpłynie na cenę dla konsumenta, ale znacząco zasili Fundusz Kolejowy.

Stabilne finansowanie pozwoli na długoterminowe planowanie i elastyczne zarządzanie środkami, co zrewolucjonizuje inwestycje w infrastrukturę kolejową.

Fundusz Kolejowy zyska również możliwość zaciągania długu, co otworzy drogę do realizacji większych i bardziej ambitnych projektów modernizacyjnych.

Inwestycje na torach zyskają stabilne finansowanie

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce mają zyskać solidne i stabilne finansowanie. Wiceminister infrastruktury, Piotr Malepszak, w poniedziałkowej rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” (DGP) zapowiedział istotne zmiany w strukturze opłat paliwowych. Głównym celem jest przekierowanie większych środków na rozwój i modernizację sieci kolejowej.

Przesunięcie akcentu z akcyzy na opłatę paliwową

Kluczowym elementem planowanych zmian jest modyfikacja proporcji między akcyzą a opłatą paliwową w cenie benzyny. Jak wyjaśnił Piotr Malepszak, szczegóły tej operacji zostały już uzgodnione z Ministerstwem Finansów. Istotne jest, że proponowane zmiany mają dotyczyć wyłącznie proporcji tych dwóch składowych ceny paliwa, bez wpływu na ostateczną kwotę, jaką płacą konsumenci. Oznacza to, że wzrost opłaty paliwowej zostanie skompensowany obniżeniem akcyzy.

Fundusz Kolejowy zasilony miliardami

Efektem tej zmiany ma być znaczące zwiększenie środków przekazywanych do Funduszu Kolejowego, który jest głównym źródłem finansowania inwestycji kolejowych. Według zapowiedzi wiceministra Malepszaka, roczna kwota zasilająca Fundusz ma wzrosnąć z obecnych 2 mld zł aż do 10 mld zł. To pięciokrotny wzrost, który ma fundamentalnie zmienić możliwości inwestycyjne w sektorze kolejowym.

Stabilizacja finansowa i odejście od rocznego budżetu

W ocenie wiceministra, tak znaczące zwiększenie środków finansowych pozwoli na stabilizację finansową sektora kolejowego. Odejdzie się od praktyki planowania budżetu zaledwie na rok do przodu, co często utrudniało realizację długoterminowych projektów inwestycyjnych. Stabilne finansowanie pozwoli na lepsze planowanie i realizację strategicznych inwestycji, co przełoży się na poprawę jakości i dostępności transportu kolejowego w Polsce.

Elastyczne zarządzanie środkami

Kolejnym istotnym aspektem jest elastyczność w zarządzaniu zgromadzonymi środkami. Jak podkreślił Piotr Malepszak, pieniądze zgromadzone w Funduszu Kolejowym mają być zarządzane w sposób elastyczny, co oznacza, że wszelkie oszczędności poczynione w danym roku lub w ramach konkretnego przedsięwzięcia będą mogły być wykorzystane w późniejszym okresie lub na inne, równie ważne cele. Takie podejście ma zwiększyć efektywność wykorzystania środków publicznych i umożliwić szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby sektora kolejowego.

Możliwość zaciągania długu przez Fundusz Kolejowy

„Dziennik Gazeta Prawna” (DGP) informuje, że kolejnym krokiem w kierunku poprawy finansowania kolei ma być umożliwienie Funduszowi Kolejowemu zaciągania długu. To otwiera nowe możliwości finansowania dużych, strategicznych inwestycji, które wymagają znacznych nakładów finansowych. Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty i obligacje, może przyspieszyć modernizację infrastruktury kolejowej i poprawić konkurencyjność transportu kolejowego w Polsce.

