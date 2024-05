QUIZ PRL. To nie były słodycze, a każdy je jadł. 15/15 tylko dla fanów łakoci!

Absolutną gwiazdą aukcji SZTUKA WSPÓŁCZESNA. KLASYCY AWANGARDY PO 1945 okazał się "Portret mężczyzny" Andrzeja Wróblewskiego z 1950 roku, który został sprzedany za imponującą kwotę 2 milionów złotych. Ten wybitny malarz, zmarły tragicznie w wieku zaledwie 30 lat, w ciągu ostatnich 15 lat zyskał międzynarodowe uznanie, co przekłada się na rosnące ceny jego nielicznych prac.

Drugim najwyżej licytowanym dziełem była praca Wojciecha Fangora "SM 1" z 1974 roku, która osiągnęła cenę 1,4 miliona złotych. Nie dziwi również wysoka cena (1,2 miliona złotych) obrazu Tadeusza Kantora "Jakaś postać wypadła z obrazu i okazało się, że była tylko fikcją" z 1990 roku.

Beztytułowy dyptyk autorstwa Leona Tarasewicza z 1992 roku osiągnął cenę 620 tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że Leon Tarasewicz to jeden z najważniejszych żyjących polskich malarzy współczesnych. Znany jest ze swoich abstrakcyjnych kompozycji inspirowanych naturą i pejzażami rodzinnego Podlasia. Jego prace cechuje minimalizm, skupienie na kolorze i fakturze oraz głęboka duchowość.

Oprócz wymienionych wyżej dzieł, na aukcji sprzedano prace innych czołowych polskich artystów XX wieku, m.in. Romana Opałki, Jerzego Dudy-Gracza i Edwarda Dwurnika. Wszystkie one osiągnęły wysokie ceny, potwierdzając rosnące zainteresowanie polską sztuką nowoczesną na rynku kolekcjonerskim. Bilans aukcji zamknął się kwotą 9,9 mln zł.

Aukcja SZTUKA WSPÓŁCZESNA. KLASYCY AWANGARDY PO 1945 to kolejny dowód na to, że polska sztuka powojenna jest coraz bardziej doceniana na arenie międzynarodowej. Inwestycja w dzieła polskich mistrzów to nie tylko satysfakcja estetyczna, ale również pewna lokata kapitału.

Posłuchaj: Dzieło sztuki jak dobro inwestycyjne - wywiad z Małgorzatą Nitner - Dyrektor Depertamentu Sprzedaży DESA Unicum, Porachunki Osobiste, Muzo FM, 6.04.2024.

Podatki i opłaty aukcyjne - warto pamiętać

Do końcowej ceny wylicytowanego obiektu doliczane są dwie opłaty:

Opłata aukcyjna: stanowi ona 20% ceny wylicytowanej i jest częścią końcowej ceny obiektu. Opłata z tytułu "droit de suite" (autorskie prawo majątkowe, dziedziczne, niezbywalne, do określonej części dochodów z zawodowej odsprzedaży oryginału utworu plastycznego): dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%; opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

Przykład:

Cena wylicytowana: 10 000 zł

Opłata aukcyjna (20%): 2 000 zł

Opłata "droit de suite" (5%): 500 zł (przy założeniu, że kurs euro w dniu poprzedzającym aukcję wynosił 5 zł)

Ostateczna cena: 12 500 zł

