Dzieła sztuki sprzedane za miliony złotych

Do tej pory najdroższym dziełem sztuki w historii polskiego rynku był „Portret damy” Rubensa, który został sprzedany w marcu tego roku w DESA Unicum za 14,4 mln zł. Spośród polskich prac rekordową kwotę 13,44 mln złotych uzyskał w listopadzie 2021 roku również na aukcji w DESA Unicum obraz „Dwie mężatki” Andrzeja Wróblewskiego.

- Jesteśmy dumni, że ten kolejny rekord aukcyjny padł w DESA Unicum. Obecność dzieła tej klasy na aukcji i sprzedaż za tak wysoką kwotę świadczą o rosnącej roli naszego rynku sztuki - mówi Juliusz Windorbski, Prezes Zarządu DESA S.A

„Rzeczywistość” Jacka Malczewskiego została sprowadzona do Polski i pokazana polskiej publiczności po niemal 100-letniej przerwie. Publicznie była wystawiona ostatni raz w 1926 roku i od tego czasu o istnieniu obrazu zaświadczała tylko czarno-biała fotografia autorstwa Amalii Krieger, krakowskiej fotografki, z początku XX wieku. Dzieło przez wiele dekad pozostawało w pochodzącej ze Śląska polsko-niemieckiej kolekcji rodzinnej, która w ramach łączenia rodzin przeniosła się w latach 50. do Niemiec. Obraz – jako mienie przesiedleńcze – pojechał razem z nimi.

Sprzedaż obrazu miała jednak charakter warunkowy, co oznacza, że nowy nabywca zostanie jego pełnoprawnym właścicielem w momencie wyjaśnienia kontrowersji wokół dzieła. Prokuratura na zlecenie resortu kultury bada, czy w latach 50. XX wieku mogło dojść do nielegalnego wywiezienia dzieła z kraju. DESA Unicum zapewnia, że dokonała wszelkich formalności związanych z przygotowaniem obrazu do wystawienia na aukcję, a wyjaśnienie tej sprawy jest kwestią czasu.

Poszukiwane prace

Aukcje ,,Sztuka Dawna. XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie” to ważne wydarzenia na polskim rynku sztuki. DESA Unicum i tym razem udało się zgromadzić rzadko spotykane w domach aukcyjnych i bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów prace.

Obraz Stanisława Wyspiańskiego „Dziewczynka oparta o stół, portret Wandy Nowakównej” (1902), został sprzedany za kwotę 4 440 000 zł.

- Pojawienie się tego portretu na aukcji było nie lada gratką, ponieważ portrety dzieci malowane przez Wyspiańskiego, trafiają na aukcje bardzo rzadko. Co więcej, portret został pokazany publicznie po raz pierwszy właśnie na wystawie w DESA Unicum, tym bardziej cieszy nas to, że mogliśmy go udostępnić dla szerokiej publiczności – komentuje Agata Szkup, Prezes Zarządu DESA Unicum.

Duże zainteresowanie i wysokie kwoty

Bardzo dobrze, bo za 3 240 000 złotych został sprzedany obraz „Zapusty” Tadeusza Makowskiego, który przedstawia trzech chłopców podczas karnawałowej zabawy. Z kolei za 960 000 zł zakończyła się sprzedaż pracy „Chłopiec w zielonej kamizelce” Eugeniusza Zaka.

Wysokie kwoty uzyskały: „Portret Louisa Libaude`a”, Olgi Boznańskiej – 552 000 zł, dwie prace Tamary Łempickiej „Marta natura z jabłkami” – 744 000 zł oraz „Akt” – 360 000 zł, a także dzieła Marii Melanii Mutermilch/Mela Muter – „Macierzyństwo” - 576 000 zł, „Pejzaż górski - 576 000 zł, „Portret Pani Pfeffel” – 216 000 zł.

Podczas aukcji licytowanych było 65 prac, które zostały sprzedane łącznie za 43 750 800 zł (kwota ta uwzględnia opłaty aukcyjne), co jest rekordem w historii aukcji na polskim rynku.

Druga odsłona aukcji „Sztuka Dawna. XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie” odbędzie się już 15 grudnia.

