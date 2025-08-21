Kolejna podwyżka opłat za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin od 11 września 2025 r.

GDDKiA wyraża sprzeciw, argumentując, że podwyżki uderzą w kierowców i mieszkańców okolicznych miejscowości.

Opłaty mogą przenieść ruch na drogi lokalne i stanowić niebezpieczeństwo dla mieszkańców

Podwyżka opłat na autostradzie A2!

Autostrada Wielkopolska S.A., zarządzająca odcinkiem autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin, ogłosiła kolejną podwyżkę opłat za przejazd. Zmiany wejdą w życie 11 września 2025 roku i dotkną odcinków:

Nowy Tomyśl – Poznań

Poznań – Września

Września – Konin

Aktualnie, za przejazd każdym z tych odcinków trzeba zapłacić 36 zł. Szczegółowe kwoty podwyżek nie są jeszcze znane.

GDDKiA protestuje przeciwko podwyżkom na A2

W komunikacie z 13 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podkreśla, że choć nie zgadza się z tak częstymi podwyżkami, to są one zgodne z podpisaną umową.

GDDKiA dodaje, że zgodnie z umową koncesyjną podpisaną ze spółką Autostrada Wielkopolska S.A. w 1997 roku, nie ma realnych możliwości prawnych, aby wpłynąć na decyzje koncesjonariusza.

Na podwyżkach opłat ucierpią mieszkańcy okolicy?

GDDKiA zwraca uwagę, że skutkiem kolejnej podwyżki opłat za przejazd A2 może być nie tylko obciążenie kieszeni kierowców. Zmiany mogą wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców okolicznych miejscowości.

- Należy wziąć pod uwagę wszystkie efekty, które może przynieść planowane podwyższenie opłat. Jednym z nich jest przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A2. Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. Stoi to w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju. Omijanie autostrad przez część kierujących wiąże się również ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości – alarmuje GDDKiA w stanowisku, które przekazało także Autostradzie Wielkopolskiej S.A.

