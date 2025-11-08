11 listopada jest dniem wolnym od pracy i obowiązuje zakaz handlu, co oznacza, że większość sklepów, w tym duże markety, będzie zamknięta.

Istnieje wiele wyjątków od zakazu handlu, dzięki którym zrobisz zakupy na stacjach benzynowych, w aptekach, kwiaciarniach czy lokalach gastronomicznych.

Mniejsze sklepy osiedlowe oraz niektóre franczyzy (np. Żabka) mogą być otwarte, jeśli za ladą stanie właściciel lub franczyzobiorca.

Większość dużych sieci handlowych (Biedronka, Lidl, Auchan) i centrów handlowych będzie zamknięta, z wyjątkiem nielicznych punktów gastronomicznych lub rozrywkowych.

Święto Niepodległości a zakaz handlu

11 listopada, Święto Niepodległości, jest dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że większość sklepów i marketów jest zamknięta. Zakaz handlu w święta reguluje ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Celem tej ustawy jest zapewnienie pracownikom handlu czasu wolnego i możliwości spędzenia świąt z rodziną. Jednak ustawa przewiduje pewne wyjątki od tej reguły i umożliwia zrobienie zakupów w dzień świąteczny.

Pomimo ogólnego zakazu handlu, w 11 listopada niektóre placówki handlowe mogą być otwarte. Dzieje się tak, ponieważ ustawa przewiduje szereg wyjątków. Oto najważniejsze z nich:

Stacje benzynowe: Stacje benzynowe mogą prowadzić sprzedaż w standardowych godzinach, oferując nie tylko paliwo, ale również artykuły spożywcze, napoje i inne towary.

Apteki: Apteki działają w święta, aby zapewnić dostęp do niezbędnych leków i środków medycznych. Często dyżurują apteki, które są otwarte przez całą dobę.

Sklepy na dworcach i lotniskach: Sklepy zlokalizowane na dworcach kolejowych i lotniskach mogą być otwarte, aby obsłużyć podróżujących.

Sklepy w hotelach: Podobnie jak na dworcach, sklepy znajdujące się w hotelach mogą prowadzić działalność handlową.

Placówki gastronomiczne: Restauracje, kawiarnie, bary i inne lokale gastronomiczne mogą być otwarte w 11 listopada.

Kwiaciarnie: Kwiaciarnie często korzystają z wyjątku i są otwarte w święta, zwłaszcza te związane z tradycją, jak Dzień Wszystkich Świętych czy Święto Niepodległości.

Sklepy prowadzone przez właścicieli: Najważniejszym wyjątkiem jest możliwość prowadzenia handlu przez właścicieli sklepów. Jeśli za ladą stanie właściciel, a nie pracownik, sklep może być otwarty. Często z tej możliwości korzystają mniejsze sklepy osiedlowe.

Sklepy franczyzowe: Niektóre sklepy franczyzowe, takie jak Żabka czy Carrefour Express, mogą być otwarte, jeśli decyzję o otwarciu podejmie franczyzobiorca i to on stanie za ladą.

Zdecydowana większość dużych sieci handlowych, takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Tesco (obecnie Netto) i Auchan, będzie zamknięta we wtorek 11 listopada. Dotyczy to również większych centrów handlowych, gdzie otwarte mogą być jedynie nieliczne punkty gastronomiczne i rozrywkowe, np. kina.

