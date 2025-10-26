Jeśli święto wypada w sobotę (jak np. Wszystkich Świętych), pracodawca musi zapewnić dodatkowy dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Pracodawca decyduje o terminie dnia wolnego, ale musi on przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, co święto.

Brak możliwości "odrobienia" dnia wolnego, jeśli pracownik choruje w wyznaczonym terminie; w przypadku urlopu, dzień wraca do puli.

Udzielenie dnia wolnego to obowiązek prawny, a jego brak grozi kontrolą PIP i karą dla firmy.

Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Jak przypomniał Marcin Stanecki, szef Państwowej Inspekcji Pracy, przepisy są jednoznaczne – jeśli święto wypada w dzień wolny, pracodawca ma obowiązek zrekompensować to dodatkowym wolnym. Stanecki podkreślił również, że pracodawca decyduje, kiedy dokładnie udzieli dnia wolnego. - „Może zgodzić się na nasz wniosek, ale nie jest do tego zobowiązany” – dodał.

Termin ustala pracodawca, ale w tym samym okresie rozliczeniowym

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, dodatkowy dzień wolny za Wszystkich Świętych powinien zostać przyznany w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto.

„Dla większości pracowników oznacza to, że wolne będzie musiało nastąpić w listopadzie – ani wcześniej, ani później” – wyjaśnił szef PIP.Jednocześnie zaznaczył, że jeśli w firmie obowiązuje inny okres rozliczeniowy – na przykład trzymiesięczny lub dwunastomiesięczny – dzień wolny może zostać udzielony w innym miesiącu niż listopad.

Choroba lub urlop a dzień wolny za Wszystkich Świętych

Marcin Stanecki przypomniał, że prawo nie przewiduje możliwości „odrabiania” dnia wolnego, jeśli pracownik zachoruje w wyznaczonym terminie.

„W przypadku, gdy w wyznaczonym przez pracodawcę dniu wolnym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie ma on prawa do odebrania wolnego w innym terminie” – wskazał.Jeśli natomiast w tym dniu zaplanowany był urlop wypoczynkowy, dzień ten wraca do puli urlopu i może być wykorzystany do końca września następnego roku.

Pracodawcy muszą pamiętać o obowiązku wobec pracowników

Eksperci przypominają, że udzielenie dnia wolnego nie jest gestem dobrej woli, lecz obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów prawa pracy. Niewyznaczenie dnia wolnego może skutkować kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy i karą dla firmy.

