Średnia krajowa to tylko iluzja? Spore rozwarstwienie w zarobkach Polaków

Według raportu GUS z 23 października 2025 r. w 2024 roku średnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej osiągnęło 8157,57 zł. Choć wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto nominalnie osiągnął 13,3% w stosunku do 2023 r., jest on efektem powszechnej presji płacowej. Całkowite przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej pozostało przy tym stabilne, wynosząc 11 038,8 tys. etatów (11,0 mln etatów), co świadczy o tym, że wzrost płac nastąpił przy niezmiennym poziomie zatrudnienia.

Rzeczywiste zarobki Polaków są silnie uzależnione od sektora. Różnica między najlepiej a najgorzej opłacanymi branżami w 2024 r. jest ogromna. Jak czytamy w raporcie GUS, najwyższe wynagrodzenia w kraju – sięgające 13 432,31 zł – odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja. Płace te były aż o 64,7% wyższe niż krajowa średnia.

Na drugim biegunie znalazła się sekcja Zakwaterowanie i gastronomia, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło zaledwie 5405,29 zł, będąc o 33,7% niższe od średniej krajowej.

Warto zwróćić uwagę na dynamikę wzrostu. Choć nominalnie płace wzrosły wszędzie, rekordowy wzrost (o 23,9%) zanotowano w sekcji Edukacja, co może świadczyć o próbie dogonienia innych branż. Z kolei najmniejszy wzrost, bo tylko o 2,2%, miał miejsce w sekcji Górnictwo i wydobywanie.

1,4 miliona Polaków zarabia w okolicach minimalnego wynagrodzenia

Obraz polskiego pracownika zmienia się diametralnie, gdy spojrzymy na osoby, których zarobki oscylują wokół minimalnego wynagrodzenia. W 2024 r. płaca minimalna brutto była podnoszona dwukrotnie: od 1 stycznia 2024 roku wynosiła 4242,00 zł, a od 1 lipca – 4300,00 zł.

Jak wynika z raportu GUS, 1,4 mln pracowników najemnych w Polsce, według stanu na 31 grudnia 2024 r., otrzymywało wynagrodzenie brutto nieprzekraczające minimalnej płacy. Stanowili oni 12,0% ogółu pracowników najemnych w gospodarce narodowej.

Największa liczba osób otrzymujących najniższe dopuszczalne wynagrodzenie skupiona była w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych (319,0 tys. osób).

Jednak pod względem odsetka pracowników, płaca minimalna dominuje w kilku kluczowych branżach, co świadczy o ich specyfice i problemach. Jednym z nich jest zakwaterowanie i gastronomia: aż 35,5% pracowników otrzymywało wynagrodzenie brutto nieprzekraczające minimalnej płacy. W budownictwie to 30,9% pracowników, zaś sektor administrowanie i działalność wspierająca 22,6% pracowników zarabia kwoty bliskie płacy minimalnej.

