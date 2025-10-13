Wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5% w 2025 roku, z wyrównaniem od 1 stycznia, ale nauczyciele traktują to jako waloryzację inflacyjną, a nie realną podwyżkę.

Minimalne wynagrodzenia zasadnicze w 2025 r. dla nauczyciela początkującego z magisterskim wykształceniem wyniosą 5153,40 zł brutto, dla mianowanego 5309,85 zł brutto, a dla dyplomowanego 6210,75 zł brutto.

Wysokość pensji nauczycieli jest zróżnicowana i zależy od stopnia awansu zawodowego, kwalifikacji oraz dodatków, które stanowią istotną część całkowitego wynagrodzenia.

Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje 5% podwyżkę, postulując 15% wzrost, aby utrzymać konkurencyjność wynagrodzeń w stosunku do innych sektorów gospodarki.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5 proc. Zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, na wynagrodzenie nauczyciela składają się: wynagrodzenie zasadnicze; dodatki za wysługę lat, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, dodatek za warunki pracy; wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a, i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego zależy od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Dodatki natomiast są uzależnione od okresu zatrudnienia, jakości pracy, wykonywanych zadań, powierzonego stanowiska, sprawowanej funkcji oraz warunków pracy. To wszystko sprawia, że wynagrodzenia nauczycieli są bardzo zróżnicowane.

Podstawa prawna wynagrodzeń nauczycieli

O konkretnych zarobkach nauczycieli dowiadujemy się z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Ostatnio ustalone stawki wynagrodzeń pochodzą z rozporządzenia z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 234).

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024 roku:

Nauczyciela początkującego – 4788 zł lub 4908 zł

Nauczyciela mianowanego – 4910 zł lub 5057 zł

Nauczyciela dyplomowanego – 5148 zł lub 5915 zł

Niższa stawka dotyczy posiadania tytułu magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytułu licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułu licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplomu ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych i innych. Wyższa podana tu stawka przysługuje osobom z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

Należy pamiętać, że podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez niego poziom wykształcenia.

Podwyżki pensji dla nauczycieli 2025

W 2025 roku wyżej wymienione stawki poszły w górę o 5 proc. Opublikowano już w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie z minimalnymi stawkami wynagrodzenia nauczycieli na 2025 r. Obowiązuje z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. Kwota bazowa dla nauczycieli równa jest 5434,82 zł (w zeszłym roku wynosiła: 5176,02 zł). Przy pomocy kwoty bazowej ustala się wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli na każdym stopniu zawodowym. Zgodnie z Karta Nauczyciela jest to dla:

Nauczyciela początkującego 120% kwoty bazowej,

Nauczyciela mianowanego 144% kwoty bazowej,

Nauczyciela dyplomowanego 184% kwoty bazowej.

W art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na 2025 rok ustalono: "Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 i 1871) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 434,82 zł". Dodatkowo w art. 3 ustawy okołobudżetowej w roku 2025 średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących zwiększa się o 2,308 %.

Nauczyciel początkujący to nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego. Zgodnie z nową kwotą bazową dla nauczycieli średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego w 2025 r. wynosi 6672,31 zł. To podwyżka płacy o 317,73 zł. Wypłata netto to około 5090 zł. Po podwyżkach w 2025 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego mającego tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne wyniesie 5153,40 zł brutto i około 3960 zł netto.

Nauczyciel mianowany zarabia w 2025 r. średnio 7826,14 zł. To więcej o 372,67 zł w porównaniu do 2024 r. Na rękę nauczyciel dyplomowany otrzymać może około 5800 zł. Po wejściu w życie podwyżek w 2025 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowanego wynosi 5309,85 zł brutto i około 4080 zł netto.

Najwyższym stopniem awansu nauczycielskiego jest nauczyciel dyplomowany. W 2025 r. zarabia on średnio 10000,07 zł, co oznacza podwyżkę o 476,19 zł. Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego netto to około 7300 zł. Podwyższenie minimalnych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli dyplomowanych oznacza wypłatę w wysokości 6210,75 zł brutto i około 4700 zł netto.

Nauczyciele krytykują podwyżki

Wypowiedzi nauczycieli wiążą podwyżki z 2025 r. z podwyżką inflacyjną. Nie traktują wzrostu wynagrodzeń jako bonus, a raczej wyrównanie inflacyjne, waloryzację. Krytykują również nieznaczną różnicę pomiędzy wynagrodzeniami nauczycieli początkujących i nauczycieli mianowanych. Przedstawiciele ZNP mówią wprost, że 5% podwyżka to de facto obniżka wynagrodzeń w stosunku do innych grup zawodowych. Zwiększa się różnica pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej a minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli. Utrzymanie wynagrodzeń na tym samym poziomie wymagałoby podwyżki o 10%. Tymczasem nauczyciele liczą na 15%. Rozmowy z resortem trwają i postulaty ZNP mają zostać rozważone.

