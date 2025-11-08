Wprowadzenie ograniczeń w handlu w niedziele było stopniowe, a jego celem było zapewnienie pracownikom handlu czasu na odpoczynek.

Listopad 2025 roku nie będzie miał żadnej niedzieli handlowej, co oznacza konieczność planowania zakupów na inne dni.

Grudzień 2025 roku ma przynieść aż trzy niedziele handlowe (7, 14 i 21 grudnia), idealne na świąteczne zakupy.

Mała liczba niedziel handlowych wynika z przepisów prawnych, a decyzje o ich wyznaczeniu podejmuje rząd.

Niedziele Handlowe w Roku 2025

Zanim przejdziemy do konkretnych dat, warto przypomnieć sobie, jak doszło do obecnej sytuacji z niedzielami handlowymi. Wprowadzenie ograniczeń w handlu w niedziele było procesem stopniowym, a jego celem, jak argumentowano, było zapewnienie pracownikom handlu czasu na odpoczynek i spędzenie go z rodziną. Początkowo, zakaz obejmował tylko niektóre niedziele w miesiącu, stopniowo zaostrzając się, aż do obecnej formy, gdzie niedziele handlowe są wyjątkiem, a nie regułą. Regulacje te budzą wiele emocji zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorców, a dyskusja na temat ich wpływu na gospodarkę i społeczeństwo wciąż trwa.

Listopad bez zakupów?

Listopad 2025 roku nie przyniesie nam żadnej niedzieli handlowej. Oznacza to, że będziemy musieli zadowolić się zakupami w pozostałe dni tygodnia lub poczekać do grudnia. Konkretnie, 9 listopada to niedziela niehandlowa. Warto o tym pamiętać, planując swoje weekendowe aktywności, tym bardziej, że mamy długi weekend.

Grudzień 2025 roku daje nam nadzieję na niedzielę handlową i to nie jedną, a aż trzy: 7, 14 i 21 grudnia! To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w prezenty świąteczne, dekoracje i wszystko, czego potrzebujemy na ten wyjątkowy czas. Dokładna data lub daty grudniowych niedziel handlowych w 2025 roku zostaną potwierdzone w późniejszym terminie, ale warto już teraz zacząć planować grudniowe zakupy.

Pytanie, które zadaje sobie wielu z nas: dlaczego niedziel handlowych jest tak mało? Odpowiedź tkwi w przepisach prawnych regulujących handel w niedziele. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, handel w niedziele jest ograniczony, a wyjątki dotyczą tylko kilku niedziel w roku. Decyzja o tym, które niedziele będą handlowe, podejmowana jest na szczeblu rządowym i uwzględnia różne czynniki, takie jak święta, okresy wzmożonego ruchu turystycznego i inne okoliczności.

