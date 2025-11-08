Jak są czynne sklepy 9 listopada? Kalendarz niedziel handlowych

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-11-08 7:53

Czy już odliczasz dni do kolejnej niedzieli handlowej? Zastanawiasz się, kiedy w 2025 roku będziesz mógł bez przeszkód oddać się weekendowemu szaleństwu zakupów? Niestety, mamy pewne rozczarowanie – w listopadzie nie przewidziano żadnej niedzieli handlowej. Ale nie martw się, grudzień przyniesie upragnioną możliwość zrobienia zakupów!

Ułożone w skrzynkach, świeże owoce, takie jak jabłka, śliwki i pomarańcze, na stoisku warzywnym supermarketu. W tle widoczne regały z warzywami i innymi produktami spożywczymi. Dowiedz się, kiedy zrobisz zakupy w niedzielę handlową, czytając artykuł na Super Biznes.

i

  • Wprowadzenie ograniczeń w handlu w niedziele było stopniowe, a jego celem było zapewnienie pracownikom handlu czasu na odpoczynek.
  • Listopad 2025 roku nie będzie miał żadnej niedzieli handlowej, co oznacza konieczność planowania zakupów na inne dni.
  • Grudzień 2025 roku ma przynieść aż trzy niedziele handlowe (7, 14 i 21 grudnia), idealne na świąteczne zakupy.
  • Mała liczba niedziel handlowych wynika z przepisów prawnych, a decyzje o ich wyznaczeniu podejmuje rząd.

Niedziele Handlowe w Roku 2025

Zanim przejdziemy do konkretnych dat, warto przypomnieć sobie, jak doszło do obecnej sytuacji z niedzielami handlowymi. Wprowadzenie ograniczeń w handlu w niedziele było procesem stopniowym, a jego celem, jak argumentowano, było zapewnienie pracownikom handlu czasu na odpoczynek i spędzenie go z rodziną. Początkowo, zakaz obejmował tylko niektóre niedziele w miesiącu, stopniowo zaostrzając się, aż do obecnej formy, gdzie niedziele handlowe są wyjątkiem, a nie regułą. Regulacje te budzą wiele emocji zarówno wśród konsumentów, jak i przedsiębiorców, a dyskusja na temat ich wpływu na gospodarkę i społeczeństwo wciąż trwa.

Listopad bez zakupów? 

Listopad 2025 roku nie przyniesie nam żadnej niedzieli handlowej. Oznacza to, że będziemy musieli zadowolić się zakupami w pozostałe dni tygodnia lub poczekać do grudnia. Konkretnie, 9 listopada to niedziela niehandlowa. Warto o tym pamiętać, planując swoje weekendowe aktywności, tym bardziej, że mamy długi weekend.

Grudzień 2025 roku daje nam nadzieję na niedzielę handlową i to nie jedną, a aż trzy: 7, 14 i 21 grudnia! To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w prezenty świąteczne, dekoracje i wszystko, czego potrzebujemy na ten wyjątkowy czas. Dokładna data lub daty grudniowych niedziel handlowych w 2025 roku zostaną potwierdzone w późniejszym terminie, ale warto już teraz zacząć planować grudniowe zakupy.

Pytanie, które zadaje sobie wielu z nas: dlaczego niedziel handlowych jest tak mało? Odpowiedź tkwi w przepisach prawnych regulujących handel w niedziele. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, handel w niedziele jest ograniczony, a wyjątki dotyczą tylko kilku niedziel w roku. Decyzja o tym, które niedziele będą handlowe, podejmowana jest na szczeblu rządowym i uwzględnia różne czynniki, takie jak święta, okresy wzmożonego ruchu turystycznego i inne okoliczności.

Zakupy w PRL-u były prawdziwą sztuką przetrwania. W kolejkach stało się godzinami
