Wskaźnik waloryzacji emerytur na 2025 rok wyniesie 3,30%, bazując na inflacji 2,5% i wzroście płac o 6,6%.

Prognoza rządu Donalda Tuska zakładała marcową waloryzację bliską 5%, co oznacza znaczącą różnicę względem rzeczywistego wskaźnika.

Minimalna emerytura wzrośnie o około 62 zł (do 1940,91 zł), a średnia o około 116 zł, co może być niewystarczające przy rosnących kosztach życia.

Niska waloryzacja wynika z niższej inflacji i może negatywnie wpłynąć na siłę nabywczą seniorów, zwłaszcza tych z najniższymi świadczeniami.

Niska inflacja zaskoczeniem?

Podstawą do wyliczenia wskaźnika waloryzacji emerytur są dane dotyczące inflacji oraz wzrostu płac. Zgodnie z informacjami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja w listopadzie 2025 roku wyniosła 2,5 proc. Równocześnie, ostatnie dane dotyczące podwyżek płac wskazują na wzrost o 6,6 proc. Uwzględniając te wartości, wskaźnik waloryzacji emerytur na rok 2025 wyniesie 3,30 proc.

Taki wynik waloryzacji stawia pod znakiem zapytania obietnice rządu Donalda Tuska, który prognozował marcową waloryzację emerytur i rent na poziomie bliskim 5 proc. Różnica między prognozowanym a realnym wskaźnikiem jest znacząca i może wywołać niezadowolenie wśród emerytów.

Ile wyniosą podwyżki?

Przy wskaźniku waloryzacji na poziomie 3,30 proc. minimalna emerytura wzrosłaby o około 62 zł i osiągnęłaby poziom 1940,91 zł. Z kolei średnia emerytura, która obecnie wynosi 3,5 tys. zł, wzrosłaby o około 116 zł. Szczegółowe dane i więcej przykładów znajdziesz w załączonej GALERII.

Niska waloryzacja emerytur może mieć istotne konsekwencje dla seniorów, szczególnie w kontekście rosnących kosztów życia. Mniejszy wzrost świadczeń oznacza mniejszą siłę nabywczą i trudności w pokryciu podstawowych potrzeb. Emeryci z najniższymi świadczeniami odczują to najbardziej.

Co dalej?

W najbliższym czasie należy oczekiwać oficjalnych komunikatów ze strony rządu dotyczących ostatecznego wskaźnika waloryzacji emerytur w 2025 roku. Ważne będzie również monitorowanie dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej, w tym wskaźników inflacji i wzrostu płac, które będą miały wpływ na przyszłe waloryzacje świadczeń.

Po co jest waloryzacja emerytur i rent? Waloryzacja ma za zadanie zniwelować skutki wysokiej inflacji. Zatem nim mniejsza inflacja, tym niższa podwyżka świadczeń dla seniorów.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025