Mukaab będzie największym budynkiem na świecie – sześcian o boku 400 metrów z 2 milionami metrów kwadratowych powierzchni

Budowa jest już widoczna z kosmosu, usunięto ponad 10 milionów metrów sześciennych gruntu

Wewnątrz znajdzie się spiralna wieża, centra handlowe, hotele i obiekty kulturalne

Projekt przesunięto z 2030 na 2040 rok, ale sam Mukaab ma być gotowy do końca dekady

Futurystyczny sześcian wyrasta z pustyni

Mukaab to centralny element 19-kilometrowego osiedla New Murabba, które powstaje na obrzeżach Rijadu w Arabii Saudyjskiej. Zaprojektowany przez AtkinsRéalis budynek z zewnątrz przypomina gigantyczny sześcian o boku 400 metrów i bogato zdobionej, geometrycznej elewacji. Choć wysokość przekraczająca 300 metrów nie da mu tytułu najwyższego drapacza chmur świata, to pod względem objętości i powierzchni nie będzie miał sobie równych.

Bloomberg nazwał go wprost "największą zbudowaną konstrukcją na świecie". Po ukończeniu Mukaab wyprzedzi fabrykę Boeing Everett w Stanach Zjednoczonych, która obecnie dzierży ten tytuł. Inwestycja jest finansowana ze środków centralnego Funduszu Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej.

Widoczny z satelity postęp budowy

Choć pełna bryła Mukaabu istnieje na razie głównie na wizualizacjach, skala prowadzonych prac jest już imponująca. Najnowsze zdjęcia satelitarne z Google Earth wyraźnie pokazują wytyczone strefy budowy, zaplecze techniczne oraz fundamenty pod megastrukturę. Charakterystyczny prostokątny kształt kompleksu New Murabba jest już doskonale widoczny z kosmosu.

Budowa ruszyła pełną parą w 2024 roku. Według medialnych doniesień w ramach prac ziemnych, które są zaawansowane w 86 procentach, usunięto już ponad 10 milionów metrów sześciennych gruntu. To skala porównywalna z wykopaniem kilku kanałów Suez.

Wnętrze jak z filmu science fiction

Nowoczesny obiekt zaoferuje dwa miliony metrów kwadratowych przestrzeni przeznaczonej na sklepy, atrakcje kulturalne i turystyczne. Największą atrakcją będzie atrium niemal tak wysokie jak sam budynek, ze spiralną wieżą pośrodku – konstrukcją, która ma wywoływać wrażenie zawieszenia w przestrzeni.

Cały projekt New Murabba to znacznie więcej niż sam Mukaab. Inwestycja obejmie ponad 100 tysięcy mieszkań, 9 tysięcy pokoi hotelowych, ponad 980 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowych oraz 1,4 miliona metrów kwadratowych biur. W planach jest także 80 obiektów rozrywkowych i kulturalnych oraz uniwersytet technologiczny.

Przesunięty termin, ale Mukaab na czas

Według pierwotnych zapowiedzi projekt miał zostać ukończony do 2030 roku. Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych przesunął jednak planowane zakończenie całego przedsięwzięcia New Murabba o dekadę – obecnie mówi się o roku 2040. Dobra wiadomość jest taka, że do końca obecnej dekady ma powstać pierwszy etap inwestycji, w tym sam budynek Mukaab.

Część kontrowersyjnej Wizji 2030

Mukaab to jeden z kilku megaprojektów realizowanych w Arabii Saudyjskiej w ramach Wizji 2030, której celem jest dywersyfikacja gospodarki kraju i zmniejszenie zależności od ropy naftowej. Najbardziej znanym i kontrowersyjnym przedsięwzięciem pozostaje Neom – futurystyczne miasto-linia, krytykowane za wpływ na środowisko i łamanie praw człowieka.

Peter Frankental z Amnesty International w rozmowie z portalem Dezeen ostrzegał, że firmy zaangażowane w Neom stoją przed "dylematem moralnym" i powinny "dwa razy pomyśleć" o dalszym udziale w projekcie. Podobne wątpliwości mogą dotyczyć także innych saudyjskich megainwestycji, w tym Mukaabu.