Nie tylko złoto bije rekordy. Srebro najdroższe od 12 lat

Srebro podobnie jak złoto dobrze chroni przed inflacją i dobrze trzyma wartość w długim terminie. Portal podkreśla, że srebro odgrywa kluczową rolę w nowoczesnych technologiach, jak wymienia autor są to m.in.: katalizatory, panele fotowoltaiczne, łożysk, akumulatorów, czy środków medycznych, aż po zastawę stołową i materiały fotograficzne.

Portal podkreśla, że prognozy dla cen srebra są mocno optymistyczne. Jak czytamy, "szacuje się, że w latach 2020-2024 na rynku srebra wystąpił skumulowany deficyt w wysokości 1093,4 mln uncji"

"Według ekspertów firmy inwestycyjnej Sprott srebro zajmuje drugie miejsce po ropie naftowej jako jeden z najczęściej używanych surowców (ponad 10 000 zastosowań), a wyczerpują się jego rezerwy w istniejących kopalniach i spada produkcja tego metalu" - informuje subiektywnieofinansach.

Portal zaznacza, że "jeśli obecna sytuacja się utrzyma w długim terminie, nowe kopalnie będą niezbędne do zaspokojenia rosnącego popytu, a jeśli nie powstaną, deficyt srebra urośnie do monstrualnych rozmiarów, a więc i cena przy coraz bardziej ograniczonej podaży będzie rosła".

Srebro podobnie jak złoto możemy kupować w sztabkach, monetach czy biżuterii. Ale portal zaznacza, że należy zachować staranną ostrożność i kupować wyłącznie posiadające akredytację London Bullion Market Association przez sprawdzonych dystrybutorów.

"Należy unikać zakupów przez internet z odroczoną dostawą, gdyż polskim rynkiem niegdyś już wstrząsnęło kilka afer związanych z upadłością dystrybutorów metali szlachetnych, którzy nie dostarczyli wielu klientom kruszców, choć wzięli pieniądze" - czytamy.

Portal przypomina, że powyżej 15 tys. euro sprzedawca ma obowiązek wylegitymować kupującego oraz zgłosić taką transakcję do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Zakup kruszców w formie „papierowej” nigdy nie jest anonimowy -informuje subiektywnieofinansach.

"Przy zakupie jednostek funduszy czy certyfikatów lub kontraktów, trzeba zazwyczaj płacić opłatę manipulacyjną lub prowizję, ale to zazwyczaj koszt do maksymalnie 2% wartości inwestycji, są jednak tacy dystrybutorzy, którzy umożliwiają inwestowanie w fundusze srebra bez opłat manipulacyjnych. W trakcie trwania inwestycji pobierana jest opłata za zarządzanie (fundusze) lub swap (kontrakty), jednak nie są to jakieś wygórowane koszty, choć osłabiają rentowność inwestycji w długim terminie" - czytamy.

Jak czytamy "musimy pamiętać o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), którego stawka wynosi 2% transakcji na kwotę powyżej 1000 zł. Podatek ten trzeba uiścić w terminie 14 dni, licząc od dnia zakupu, na konto właściwego urzędu skarbowego oraz złożyć deklarację PCC-3. Dlatego bardziej opłaca kupować się srebro od licencjonowanych pośredników".