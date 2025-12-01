Centralna Baza Ofert Pracy oferuje atrakcyjne stanowiska dla polskich specjalistów w Niemczech, m.in. dla monterów okien, glazurników i tynkarzy.

Pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników, oferując stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Stawka godzinowa zaczyna się od 18 euro (ok. 76 zł) plus 25% za nadgodziny, co daje miesięczne zarobki rzędu 12 206 zł bez nadgodzin.

Wymagania to znajomość języka polskiego, prawo jazdy kat. B i wykształcenie zasadnicze zawodowe, co otwiera drzwi do kariery za granicą.

Centralna Baza Ofert Pracy regularnie publikuje ogłoszenia z zagranicy, które mogą zainteresować polskich specjalistów. Tym razem na szczególną uwagę zasługują oferty pracy z Niemiec skierowane do monterów okien, glazurników i tynkarzy. Pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników, oferując atrakcyjne warunki zatrudnienia i konkurencyjne wynagrodzenie.

Tynkarz – praca z umową na czas nieokreślony

W wymaganiach na stanowisko tynkarza znalazła się znajomość języka polskiego, prawo jazdy kategorii B oraz wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zakres obowiązków obejmuje:

Przygotowywanie powierzchni do tynkowania,

Nakładanie różnego rodzaju tynków (tradycyjnych i maszynowych) na ściany i sufity,

Wygładzanie oraz wykańczanie tych powierzchni.

Pracodawca oferuje umowę o pracę na czas nieokreślony. Praca jest jednozmianowa ze stawką godzinową. Zarobki zaczynają się od 18 euro za godzinę, czyli 76,29 zł + 25 proc. stawki za nadgodziny. Przy ośmiogodzinnym trybie pracy przez pięć dni w tygodniu bez nadgodzin można zarobić 3051 zł w tygodniu oraz 12 206 zł miesięcznie.

Glazurnik – stabilne zatrudnienie i atrakcyjne zarobki

Osoba zatrudniona na stanowisku glazurnika również powinna znać język polski, mieć prawo jazdy i wykształcenie zasadnicze zawodowe. Obowiązki wymienione w ogłoszeniu to:

Układanie płytek ceramicznych,

Przygotowywanie ścian oraz zapraw i klejów,

Obróbka płytek,

Fugowanie.

Zarobki plasują się na poziomie 18 euro za godzinę, a więc 76,29 zł + 25 proc. stawki za nadgodziny. Pracodawca przewiduje rozpoczęcie pracy na 14 grudnia 2025 roku.

Monter okien – praca dla specjalistów z doświadczeniem

Do obowiązków montera okien należy:

Montaż okien i rolet,

Wykonywanie napraw i prac konserwacyjnych systemów okiennych,

Przygotowanie obszaru pod pracę (pomiar i docięcie profili okiennych),

Montaż i regulacja stolarki okiennej, przeszkleń i uszczelek.

Wymagania podane w ogłoszeniu są takie same jak dla tynkarza i glazurnika. Liczba godzin pracy w tygodniu wynosi 40, a wynagrodzenie zaczyna się od 18 euro za godzinę, czyli 76,29 zł + 25 proc. stawki za nadgodziny.

