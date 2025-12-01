Praca w Niemczech czeka! Atrakcyjne oferty dla tynkarzy, glazurników i monterów okien – zarobki od 18 euro/godzinę!

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-12-01 15:52

Polscy fachowcy mają szansę na atrakcyjne zarobki u naszych zachodnich sąsiadów! W Centralnej Bazie Ofert Pracy pojawiły się nowe ogłoszenia z Niemiec skierowane do monterów okien, glazurników i tynkarzy. Pracodawcy oferują umowy o pracę na czas nieokreślony i stawkę godzinową zaczynającą się od 18 euro, co przekłada się na zarobki rzędu 12 206 zł miesięcznie. Sprawdź, jakie wymagania trzeba spełnić i gdzie aplikować!

Mężczyzna w żółtym kasku i okularach ochronnych układa czerwoną cegłę, budując mur. W tle rozmazany budynek z cegły. Scena symbolizuje pracę budowlaną i zarobki dla murarzy. Sprawdź oferty pracy w budownictwie na Super Biznes.

i

Autor: rawpixel.com, https://pl./, Freepik Mężczyzna w żółtym kasku i okularach ochronnych układa czerwoną cegłę, budując mur. W tle rozmazany budynek z cegły. Scena symbolizuje pracę budowlaną i zarobki dla murarzy. Sprawdź oferty pracy w budownictwie na Super Biznes.
  • Centralna Baza Ofert Pracy oferuje atrakcyjne stanowiska dla polskich specjalistów w Niemczech, m.in. dla monterów okien, glazurników i tynkarzy.
  • Pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników, oferując stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony.
  • Stawka godzinowa zaczyna się od 18 euro (ok. 76 zł) plus 25% za nadgodziny, co daje miesięczne zarobki rzędu 12 206 zł bez nadgodzin.
  • Wymagania to znajomość języka polskiego, prawo jazdy kat. B i wykształcenie zasadnicze zawodowe, co otwiera drzwi do kariery za granicą.

Centralna Baza Ofert Pracy regularnie publikuje ogłoszenia z zagranicy, które mogą zainteresować polskich specjalistów. Tym razem na szczególną uwagę zasługują oferty pracy z Niemiec skierowane do monterów okien, glazurników i tynkarzy. Pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników, oferując atrakcyjne warunki zatrudnienia i konkurencyjne wynagrodzenie.

Tynkarz – praca z umową na czas nieokreślony

W wymaganiach na stanowisko tynkarza znalazła się znajomość języka polskiego, prawo jazdy kategorii B oraz wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zakres obowiązków obejmuje:

  • Przygotowywanie powierzchni do tynkowania,
  • Nakładanie różnego rodzaju tynków (tradycyjnych i maszynowych) na ściany i sufity,
  • Wygładzanie oraz wykańczanie tych powierzchni.

Pracodawca oferuje umowę o pracę na czas nieokreślony. Praca jest jednozmianowa ze stawką godzinową. Zarobki zaczynają się od 18 euro za godzinę, czyli 76,29 zł + 25 proc. stawki za nadgodziny. Przy ośmiogodzinnym trybie pracy przez pięć dni w tygodniu bez nadgodzin można zarobić 3051 zł w tygodniu oraz 12 206 zł miesięcznie.

Glazurnik – stabilne zatrudnienie i atrakcyjne zarobki

Osoba zatrudniona na stanowisku glazurnika również powinna znać język polski, mieć prawo jazdy i wykształcenie zasadnicze zawodowe. Obowiązki wymienione w ogłoszeniu to:

  • Układanie płytek ceramicznych,
  • Przygotowywanie ścian oraz zapraw i klejów,
  • Obróbka płytek,
  • Fugowanie.

Zarobki plasują się na poziomie 18 euro za godzinę, a więc 76,29 zł + 25 proc. stawki za nadgodziny. Pracodawca przewiduje rozpoczęcie pracy na 14 grudnia 2025 roku.

Monter okien – praca dla specjalistów z doświadczeniem

Do obowiązków montera okien należy:

  • Montaż okien i rolet,
  • Wykonywanie napraw i prac konserwacyjnych systemów okiennych,
  • Przygotowanie obszaru pod pracę (pomiar i docięcie profili okiennych),
  • Montaż i regulacja stolarki okiennej, przeszkleń i uszczelek.

Wymagania podane w ogłoszeniu są takie same jak dla tynkarza i glazurnika. Liczba godzin pracy w tygodniu wynosi 40, a wynagrodzenie zaczyna się od 18 euro za godzinę, czyli 76,29 zł + 25 proc. stawki za nadgodziny.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek
Przeczytaj także:
Praca w Niemczech bez znajomości języka! Płacą ponad 9000 zł na śmieciarce
Super Biznes SE Google News
QUIZ PRL. Gdy cała Polska marzyła o szóstce. Pamiętasz te kolejki i bębnowe maszyny?
Pytanie 1 z 15
W którym roku powstał Totalizator Sportowy?
QUIZ PRL. Gdy cała Polska marzyła o szóstce. Pamiętasz te kolejki i bębnowe maszyny?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRACA W NIEMCZECH