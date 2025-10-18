Praca w Niemczech bez znajomości języka! Płacą ponad 9000 zł na śmieciarce

Niemiecka firma z Eschenburga szuka Polaków do pracy przy odbiorze odpadów. Nie trzeba znać języka ani mieć doświadczenia — wystarczy prawo jazdy i dobra kondycja. Jak pisze Business Insider- wynagrodzenie przekracza 9000 zł miesięcznie, a zakwaterowanie kosztuje tylko 100 euro.

  • Praca w Niemczech jako ładowacz śmieciarek, bez znajomości języka, oferuje 14,70 euro brutto/godz. (ok. 2350 euro/miesiąc) i jest dostępna dla osób z podstawową sprawnością fizyczną i prawem jazdy.
  • Oferta obejmuje legalną umowę z ubezpieczeniem, zakwaterowanie za 100 euro/miesiąc i bezpłatny transport do pracy, z możliwością dodatkowego zarobku w soboty.
  • Praca od poniedziałku do piątku (4:00-13:00/14:00) w Eschenburgu, Hesja, polega na załadunku i opróżnianiu pojemników na odpady.

Praca w Niemczech bez znajomości języka

Oferty pracy za zachodnią granicą wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie gdy nie wymagają znajomości języka niemieckiego. Tak jest w przypadku ogłoszenia firmy z Eschenburga w Hesji, w zachodnich Niemczech, która zatrudnia Polaków jako ładowaczy śmieciarek. Kandydatom wystarczy podstawowa sprawność fizyczna oraz prawo jazdy, by rozpocząć zatrudnienie.

Jak informuje agencja Jobtina Recruitment, praca polega na załadunku i opróżnianiu pojemników na odpady. Obowiązki wykonuje się od poniedziałku do piątku, w jednej zmianie trwającej od godziny 4 rano do około 13–14. Istnieje również możliwość dodatkowego zarobku dzięki pracy w soboty.

Zarobki i warunki zatrudnienia

Pracodawca proponuje wynagrodzenie w wysokości 14,70 euro brutto za godzinę, co daje około 2350 euro miesięcznie, czyli ponad 9000 zł. To jedna z bardziej atrakcyjnych ofert w tej branży dla osób bez kwalifikacji. Oprócz pensji firma oferuje zakwaterowanie za 100 euro miesięcznie oraz bezpłatny transport do miejsca pracy.

Zatrudnienie odbywa się na jasnych zasadach – w ramach legalnej umowy z pełnym ubezpieczeniem i świadczeniami. Jak podkreślają rekruterzy, jest to praca dla osób odpornych na wysiłek fizyczny i gotowych pracować na świeżym powietrzu niezależnie od pogody.

Polacy chętnie aplikują

Ogłoszenie zamieszczone na portalu praca-niemcy24.pl wzbudziło ogromne zainteresowanie. W komentarzach dominują entuzjastyczne reakcje kandydatów. „Proszę o wiadomość na priv” – piszą Polacy, którzy chcą jak najszybciej wyjechać. Kuszą ich proste zasady, brak wymogu znajomości języka i możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pracy.

