Wiceminister obrony Paweł Bejda podpisał akt notarialny nabycia Huty Częstochowa w obecności wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza

Majątek zostanie przekazany do Agencji Mienia Wojskowego, a następnie wniesiony aportem do spółki

PGZ, Węglokoks i Huta Częstochowa podpisały list intencyjny ws. współpracy dla przemysłu obronnego

Zakład działający w ramach Grupy Kapitałowej Węglokoks kontynuuje produkcję i bieżącą działalność operacyjną

Ministerstwo Obrony przejmuje hutę

Wiceminister Paweł Bejda w poniedziałek sfinalizował transakcję nabycia Huty Częstochowa przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Uroczystość podpisania aktu notarialnego odbyła się w obecności wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Agencja Mienia Wojskowego otrzyma majątek

Resort obrony narodowej przekaże aktywa Huty Częstochowa do Agencji Mienia Wojskowego. To kluczowy etap porządkowania struktury właścicielskiej zakładu przemysłowego. Kolejnym krokiem będzie wniesienie wykupionego majątku aportem do spółki, która obecnie dzierżawi te aktywa i prowadzi działalność produkcyjną.

Współpraca na rzecz przemysłu obronnego

Równolegle z aktem notarialnym podpisano strategiczne porozumienie. List intencyjny zawarły trzy podmioty: Polska Grupa Zbrojeniowa, Węglokoks oraz Huta Częstochowa. Dokument określa ramy współpracy przy wykorzystaniu potencjału hutniczego na potrzeby sektora obronnego.

Porozumienie podpisali: wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk, prezes Węglokoksu Tomasz Ślęzak oraz prezes Huty Częstochowa Adrian Sienicki.

Węglokoks zarządza produkcją

Huta Częstochowa funkcjonuje obecnie w strukturach Grupy Kapitałowej Węglokoks. Ta spółka odpowiada za wznowienie produkcji w zakładzie oraz jego codzienną działalność operacyjną. Taka organizacja pozwala na kontynuację procesu produkcyjnego podczas trwających zmian właścicielskich.