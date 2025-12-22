- Wiceminister obrony Paweł Bejda podpisał akt notarialny nabycia Huty Częstochowa w obecności wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza
- Majątek zostanie przekazany do Agencji Mienia Wojskowego, a następnie wniesiony aportem do spółki
- PGZ, Węglokoks i Huta Częstochowa podpisały list intencyjny ws. współpracy dla przemysłu obronnego
- Zakład działający w ramach Grupy Kapitałowej Węglokoks kontynuuje produkcję i bieżącą działalność operacyjną
Ministerstwo Obrony przejmuje hutę
Wiceminister Paweł Bejda w poniedziałek sfinalizował transakcję nabycia Huty Częstochowa przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Uroczystość podpisania aktu notarialnego odbyła się w obecności wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Agencja Mienia Wojskowego otrzyma majątek
Resort obrony narodowej przekaże aktywa Huty Częstochowa do Agencji Mienia Wojskowego. To kluczowy etap porządkowania struktury właścicielskiej zakładu przemysłowego. Kolejnym krokiem będzie wniesienie wykupionego majątku aportem do spółki, która obecnie dzierżawi te aktywa i prowadzi działalność produkcyjną.
Współpraca na rzecz przemysłu obronnego
Równolegle z aktem notarialnym podpisano strategiczne porozumienie. List intencyjny zawarły trzy podmioty: Polska Grupa Zbrojeniowa, Węglokoks oraz Huta Częstochowa. Dokument określa ramy współpracy przy wykorzystaniu potencjału hutniczego na potrzeby sektora obronnego.
Porozumienie podpisali: wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk, prezes Węglokoksu Tomasz Ślęzak oraz prezes Huty Częstochowa Adrian Sienicki.
Węglokoks zarządza produkcją
Huta Częstochowa funkcjonuje obecnie w strukturach Grupy Kapitałowej Węglokoks. Ta spółka odpowiada za wznowienie produkcji w zakładzie oraz jego codzienną działalność operacyjną. Taka organizacja pozwala na kontynuację procesu produkcyjnego podczas trwających zmian właścicielskich.
Polecany artykuł: