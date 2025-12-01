Wzrost PKB w III kw. 2025 r. wyniósł 3,8% rdr, co stanowi poprawę w stosunku do poprzedniego kwartału.

Inwestycje poszybowały w górę o 7,1% rdr, a konsumpcja prywatna wzrosła o 3,5% rdr.

Eksperci sugerują, że środki z KPO mogą być kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost inwestycji i wydatków publicznych.

Wzrost PKB w III kwartale 2025: szczegółowa analiza danych GUS

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił najnowsze dane dotyczące Produktu Krajowego Brutto (PKB) Polski za III kwartał 2025 roku. Wynika z nich, że polska gospodarka odnotowała wzrost o 3,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Jest to wyraźna poprawa w stosunku do II kwartału 2025 roku, kiedy to wzrost wyniósł 3,3% rdr. W ujęciu kwartalnym (kdk), PKB wzrósł o 0,9%, co również stanowi lepszy wynik niż w poprzednim kwartale (0,8%).

Z danych GUS wynika, że kluczową rolę w tym wzroście odegrały inwestycje, które w III kwartale wzrosły aż o 7,1% rok do roku. Konsumpcja prywatna również przyczyniła się do wzrostu, zwiększając się o 3,5% rdr. W efekcie, popyt krajowy wzrósł o 3,7% rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes mieli nieco odmienne prognozy dotyczące poszczególnych składowych PKB. Spodziewali się oni, że w III kwartale 2025 roku konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,5% rdr, inwestycje o 4,3% rdr, a popyt krajowy o 4,4% rdr.

Wyszczególnienie II kw. 2025 III kw. 2025 Spożycie ogółem 3,8 4,4 w tym: Spożycie – w sektorze gospodarstw domowych 4,5 3,5 Spożycie – publiczne 2,0 7,4 Akumulacja brutto 5,6 0,6 w tym: Nakłady brutto na środki trwałe -0,7 7,1 Eksport 1,9 6,1 Import 3,4 5,9 Popyt krajowy 4,1 3,7 Produkt krajowy brutto 3,3 3,8 w tym: Wartość dodana brutto 2,9 3,4

Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, komentując dane GUS, podkreśla, że przyniosły one istotną rewizję i wyraźny sygnał, że unijne środki zaczynają aktywnie wspierać gospodarkę. Zwraca uwagę, że wzrost o 3,8% r/r jest najlepszym wynikiem w tym roku i zapowiada, że koniunktura rozwija się szybciej, niż oczekiwał rynek i Ministerstwo Finansów.

Zielonka zaznacza, że tym razem motorem napędowym nie była tylko konsumpcja prywatna, ale również znaczny wzrost inwestycji, które wzrosły aż o 7,1% r/r. To duża zmiana po spadku w drugim kwartale (-0,7%). Wzrost ten idzie w parze z wysokim wynikiem spożycia publicznego, które wzrosło o 7,4% r/r.

Według Mariusza Zielonki, korelacja między wzrostem inwestycji a wydatkami publicznymi sugeruje, że środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zaczęły realnie zasilać gospodarkę, finansując projekty infrastrukturalne i modernizacyjne. Ten impuls inwestycyjny, na który czekaliśmy od dawna, stał się nowym, mocnym motorem wzrostu.

Zielonka dodaje, że konsumpcja gospodarstw domowych rośnie stabilnie o 3,5% r/r, co stanowi solidny fundament, ale to aktywizacja środków unijnych zmienia sytuację. Polska gospodarka opiera się teraz na dwóch silnych filarach – konsumpcji prywatnej i inwestycjach wspieranych funduszami UE – co daje podstawy do prognozowania wyniku bliskiego 4% na koniec roku.

PTNW - Modzelewski