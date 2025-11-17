PKB Polski wzrośnie do 3,5 proc. w 2026 roku dzięki unijnym inwestycjom

W 2027 roku nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego do 2,8 proc.

Inflacja spadnie do 2,9 proc. w 2026 roku, ale potem znów wzrośnie

Deficyt budżetowy pozostanie wysoki, przekraczając 6 proc. PKB

Wzrost PKB Polski mocniejszy w 2026 roku

Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski na 2026 rok. Zamiast wcześniej szacowanych 3 proc., PKB ma zwiększyć się do 3,5 proc. To dobra wiadomość dla polskiej gospodarki, która skorzysta na dużych inwestycjach współfinansowanych ze środków UE.

W 2025 roku wzrost PKB wyniesie 3,2 proc., nieznacznie mniej niż wcześniej przewidywano. Głównym motorem rozwoju będzie rosnąca konsumpcja prywatna oraz wyższe inwestycje publiczne.

Spowolnienie gospodarcze w 2027 roku

W 2027 roku polska gospodarka wyraźnie zwolni. Wzrost PKB spadnie do 2,8 proc. Powodem będzie niski wzrost inwestycji oraz pogorszenie sytuacji w handlu zagranicznym. Eksport netto będzie miał negatywny wpływ na rozwój gospodarczy.

KE podkreśla, że w kolejnych latach konsumpcja pozostanie kluczowym filarem wzrostu. Problematyczna będzie natomiast wymiana handlowa z zagranicą.

Inflacja w Polsce: spadek, a potem wzrost

Komisja Europejska obniżyła prognozę inflacji na 2025 rok do 3,4 proc. Wcześniej szacowała ją na 3,6 proc. W 2026 roku ceny wzrosną o 2,9 proc., co będzie najlepszym wynikiem w prognozie.

W 2027 roku inflacja znów przyspieszy do 3,7 proc. Za wzrost odpowie głównie system ETS2, który podniesie ceny energii. To zakładając, że wejście w życie nowych przepisów nie zostanie opóźnione.

Rynek pracy stabilny, wzrost płac hamuje

Bezrobocie w Polsce pozostanie na niskim poziomie. W 2025 i 2026 roku wyniesie po 3,1 proc. Rynek pracy zachowa stabilność mimo spowolnienia gospodarczego.

Wzrost wynagrodzeń nominalnych będzie jednak stopniowo hamował. Z 8,6 proc. w 2025 roku spadnie do 7,4 proc. w 2026 roku, a następnie do 6 proc. w 2027 roku.

Deficyt budżetowy przekroczy 6 proc. PKB

Finanse publiczne pozostaną pod silną presją. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie z 6,5 proc. w 2024 roku do 6,8 proc. PKB w 2025 roku. Za wzrost odpowiadają wyższe wydatki socjalne, koszty obsługi długu, rosnące wynagrodzenia w sektorze publicznym oraz nakłady na ochronę zdrowia i obronność.

W 2026 roku deficyt spadnie do 6,3 proc. PKB. Pomogą nowe działania zwiększające dochody budżetu. Rząd podniesie podatek CIT dla banków, wyższe będą stawki akcyzy i VAT na wybrane napoje. Wprowadzona zostanie także obowiązkowa e-faktura.

W 2027 roku deficyt zmniejszy się do 6,1 proc. PKB, ale wciąż pozostanie na wysokim poziomie.

Dług publiczny Polski rośnie

Relacja długu publicznego do PKB będzie systematycznie rosła. Z 55,1 proc. w 2024 roku wzrośnie do 69,2 proc. w 2027 roku. Na ten wzrost wpłynie utrzymujący się wysoki deficyt budżetowy oraz wydatki na modernizację sił zbrojnych.

