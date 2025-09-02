Polska oficjalnie weszła do ekskluzywnego klubu 20 państw bilionerów na świecie

PKB Polski wzrósł o rekordowe 3,4 proc. w drugim kwartale 2025 roku

Nasz kraj zajmuje pierwsze miejsce pod względem wzrostu realnego dochodu rozporządzalnego per capita

per capita Od końca 2023 roku tempo wzrostu realnych dochodów w Polsce przewyższa Niemcy, Francję i USA

Polska gospodarka osiąga status państwa bilionera

Donald Tusk w swoim wystąpieniu przed wtorkowym posiedzeniem rządu podkreślił historyczny charakter tego momentu.

Często słyszymy, że nie umiemy się pochwalić, że nie zawsze znajdujemy czas i determinację, żeby mówić o tym, co Polsce się udaje

– mówił premier, dodając z satysfakcją, że Polska trafiła do bardzo ekskluzywnego klubu państw bilionerów.

Status państwa bilionera oznacza, że wartość polskiej gospodarki przekroczyła próg jednego biliona dolarów amerykańskich. To osiągnięcie plasuje nasz kraj wśród 20 najbogatszych gospodarek świata, co stanowi zaledwie 10 procent wszystkich państw na globie.

Wzrost PKB Polski bije rekordy w Europie

Dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. Wzrost PKB o 3,4 proc. w drugim kwartale 2025 roku należy do najwyższych w Europie.

Mamy ten wzrost, on jest jednym z najwyższych w Europie i w porównaniu do największych gospodarek, nie tylko europejskich, to Polska jest bezkonkurencyjna

– podkreślił szef rządu.

Ten wynik znacząco przewyższa średnią europejską i stawia Polskę w gronie najdynamiczniej rozwijających się gospodarek kontynentu. Stabilny wzrost gospodarczy przekłada się bezpośrednio na poprawę warunków życia obywateli.

Realny dochód rozporządzalny – Polska liderem światowym

Najbardziej wymowną statystyką, jak określił premier Tusk, jest pozycja Polski pod względem wzrostu realnego dochodu rozporządzalnego per capita. "To jest statystyka komu rośnie najwięcej w portfelu na głowę mieszkańca" – wyjaśnił szef rządu, podkreślając praktyczne znaczenie tego wskaźnika dla przeciętnych obywateli.

Zgodnie z danymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od końca 2023 roku tempo wzrostu realnych dochodów w Polsce przewyższa tak silne gospodarki jak Niemcy, Francja czy USA. Ten "absolutnie rekordowy wzrost" obejmuje okres niemal dokładnie pokrywający się z czasem obecnych rządów KO.

Perspektywy rozwoju gospodarki światowej dla Polski

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański już pod koniec lipca zapowiadał, że Polska w 2025 roku stanie się 20. gospodarką świata. Obecne osiągnięcia potwierdzają realizację tych ambitnych prognoz, a premier Tusk zapewnia, że "to na pewno nie jest nasze ostatnie słowo".

Wejście do klubu państw bilionerów otwiera przed Polską nowe możliwości na arenie międzynarodowej. Większa siła ekonomiczna przekłada się na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w stosunkach handlowych i dyplomatycznych, co może przynieść dodatkowe korzyści dla polskiej gospodarki w przyszłości.

