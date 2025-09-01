Rezerwy celowe będą mogły przekroczyć obecny limit 5 proc. wszystkich wydatków budżetu państwa

Państwowe osoby prawne otrzymają możliwość finansowania działalności przez skarbowe papiery wartościowe

Na wydatki obronne przeznaczy się dodatkowo 426,1 mln zł na kształcenie cywilów w uczelniach wojskowych

Nauczyciele początkujący otrzymają podwyżki na poziomie 3 proc., tak jak nauczyciele mianowani i dyplomowani

Rezerwy celowe przekroczą ustawowy limit 5 proc. budżetu państwa

Projekt ustawy okołobudżetowej na 2026 rok przewiduje możliwość zaplanowania rezerw celowych w wysokości wyższej niż określone w art. 140 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Obecnie obowiązujące przepisy limitują rezerwy celowe do maksymalnie 5 proc. wszystkich wydatków budżetu państwa.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w Ocenie Skutków Regulacji, to rozwiązanie znacząco zwiększy elastyczność planowania środków budżetowych oraz efektywność ich rozdysponowania w toku wykonywania budżetu państwa. Większe rezerwy celowe pozwolą rządowi na szybsze reagowanie na nieprzewidziane potrzeby finansowania zadań publicznych.

Skarbowe papiery wartościowe wspomogą finansowanie zadań publicznych

Ustawa okołobudżetowa 2026 wprowadzi mechanizm umożliwiający realizację ważnych zadań publicznych przez państwowe osoby prawne poprzez przekazanie skarbowych papierów wartościowych. Ten instrument finansowy będzie służył finansowaniu zarówno działalności bieżącej, jak i inwestycji strategicznych.

Rozwiązanie to stanowi istotne novum w polskim systemie finansów publicznych, oferując alternatywną metodę finansowania dla podmiotów realizujących zadania o kluczowym znaczeniu dla państwa. Mechanizm ten może przyczynić się do usprawnienia procesów inwestycyjnych w sektorze publicznym.

Wydatki obronne wzrosną o 426 mln zł na edukację wojskową

W ramach budżetu obronnego na 2026 rok zaplanowano dodatkowe środki w wysokości 426,1 mln zł przeznaczone na kształcenie studentów i doktorantów cywilnych w uczelniach wojskowych. Te wydatki zostały oficjalnie zaliczone do kategorii wydatków obronnych, co podkreśla strategiczne znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa państwa.

Decyzja ta wpisuje się w szerszy trend wzmacniania potencjału obronnego Polski i inwestowania w kapitał ludzki niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Finansowanie edukacji cywilów w instytucjach wojskowych ma na celu przygotowanie specjalistów dla potrzeb obronności kraju.

Nauczyciele początkujący otrzymają podwyżki na poziomie 3 proc.

Ustawa okołobudżetowa 2026 przewiduje zmianę w Karcie Nauczyciela, która zagwarantuje nauczycielom początkującym podwyżki na takim samym poziomie procentowym jak nauczycielom mianowanym i dyplomowanym. Wzrost wynagrodzeń ma wynieść 3 proc. dla wszystkich grup zawodowych nauczycieli.

To rozwiązanie ma na celu wyrównanie szans wszystkich nauczycieli, niezależnie od stopnia awansu zawodowego, oraz zwiększenie atrakcyjności zawodu nauczyciela dla młodych absolwentów. Równomierne traktowanie różnych grup nauczycieli może przyczynić się do stabilizacji kadr w oświacie.

Fundusz Reprywatyzacji i dotacje dla FUS w nowych regulacjach

Projekt ustawy okołobudżetowej obejmuje również regulacje dotyczące nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji w spółkach za pośrednictwem Funduszu Reprywatyzacji. Dodatkowo przewidziano, że dotacja przekazywana przez ministra finansów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie przeznaczona na finansowanie rekompensat składek przekazywanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.

Projekt uwzględnia także specyfikę wspólnej polityki rolnej, aby odpowiednio odzwierciedlić jej założenia w ustawie budżetowej na 2026 rok. Wszystkie te rozwiązania mają zapewnić sprawną realizację budżetu państwa i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2026 rok z dochodami na poziomie około 647 mld zł, wydatkami około 919 mld zł i deficytem nie większym niż 272 mld zł. Wśród kluczowych pozycji wydatkowych znalazły się 247,8 mld zł na ochronę zdrowia i 200 mld zł na obronność.

