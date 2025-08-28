Rząd Donalda Tuska przestawił budżet państwa na 2026 rok:

Dochody 647 mld zł

Wydatki 918,9 mld zł

Deficyt 271,7 mld zł, co stanowi 6,5 proc. PKB

Jak podkreślił na konferencji prasowej minister finansów: - Polska dołącza do grupy 20 największych gospodarek na świecie. Polska to najszybciej rosnąca duża unijna gospodarka. Rośnie szybciej od oczekiwań i szybciej od oczekiwań spada inflacja - obwieścił minister finansów Andrzej Domański. Minister zauważa pierwsze oznaki ożywienia w polskim eksporcie i na rynku kredytowym. NA konferencji prasowej pojawiło się nawet specjalne logo: Polska 20. gospodarką świata!

Rok 2026 rządzący widzą optymistycznie. - To budżet bezpieczeństwa, inwestycji, wspierania obywateli - powiedział Domański. Według planu rządu inflacja średnioroczna w 2026 wyniesie 3 proc., zaś 6,4 proc. może pójść w górę średnia krajowa płaca. Rząd rezerwuje pieniądze na podwyżki rzędu 3 proc. dla budżetówki. Na obronę rząd przeznacza rekordową pulę 200 mld zł. To 4,8 proc. PKB.

Rząd stawia na inwestycje i ochronę zdrowia

Rząd stawia na inwestycje. Dynamika wyniesie 8 proc. powyżej wieloletnich średnich. Są pieniądze na pierwszą polską elektrownię jądrową. - Energia w Polsce musi być tańsza - podkreślił minister finansów.

Są pieniądze na budowę CPK i rozbudowę kolei w Polsce. Rząd stawia też na rozwój gospodarki morskiej i przeznacza na to 2,4 mld zł m.in. na budowę terminala w Świnoujściu, Gdańsku, budowę statków szkolno-badawczych dla uczelni morskich.

Kolejnym priorytetem budżetu jest zdrowie i na ten cel pójdzie 247,8 mld zł. To środki, które mają poprawić dostępność świadczeń medycznych dla pacjentów. Jest dodatkowe 100 mln zł na refundacje programu in vitro. W tej chwili ten program to już 600 mln zł - stwierdził minister. I podkreślił: - Dla nas jest niezwykle istotne, aby dodatkowe środki trafiały do pacjentów.

- W budżecie całość nakładów na 2026 r. (na zdrowie - PAP) to 247,8 mld zł, czyli o ponad 25 mld zł więcej niż w roku 2025 (...). Jest dla nas priorytetem, aby te środki trafiały na świadczenia, poprawiały dostępność świadczeń dla pacjentów - przekazał minister finansów Andrzej Domański.

Jak podkreśla minister finansów 6,7 mld zł pójdzie na mieszkalnictwo ( o 2 mld zł więcej niż w tym roku).

- Łącznie planujemy przeznaczyć 6,7 miliarda złotych, czyli o 2 miliardy więcej niż w tym roku i niemal dwukrotnie więcej niż łączne wydatki w tym obszarze w latach 2020-2023 - zaznaczył Domański.

A co z podatkami? - Wyraźnie podnosimy CIT dla banków na 2026 i 2027 rok, ale ograniczamy komponenty podatku od niektórych instytucji finansowych. Jeżeli będzie taka potrzeba [jak będzie weto prezydenta - red.], to będziemy szukać innych rozwiązań - powiedział Domański.

Domański zapewnił, że w budżecie na 2026 r. znalazły się środki na programy socjalne, takie jak Aktywny Rodzic, renta wdowia, 800 plus, 13. i 14. emerytura oraz na waloryzację świadczeń.

- My, jako rząd opracowujemy najlepsze rozwiązania dla Polek i Polaków. Jest czas nie na złośliwe weta, ale na odpowiedzialność. I będziemy pracować niezależnie od trudności - zakończył konferencję rzecznik rządu Adam Szłapka.

- Analizując dług, trzeba zwrócić uwagę, że na tę pozycję będzie miała wpływ część pożyczkowa KPO, bez której dług byłby niższy o 3,1 proc. Przy założeniu pełnego wykorzystania limitu deficyt na rok 2026, relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku wyniesie 53,8 proc., a relacja kwoty PDP (państwowego długu publicznego) netto wyniesie 52,6 proc. Oczywiście obie te pozycje pozostają poniżej progu ostrożnościowego, zapisanego w ustawie o finansach publicznych. Gdybyśmy te kwoty skorygowali o część pożyczkową KPO, jesteśmy na poziomie 49,5 proc. – powiedział Domański. - Przewidywana relacja długu wg definicji unijnej do PKB, wyniesie 66,8 proc. PKB na koniec 2026 r. Po skorygowania o część pożyczkową KPO, będzie to 63,7 proc. – dodał minister Domański.