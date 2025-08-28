Donald Tusk zapowiedział posiedzenie rządu ws. budżetu na 2026 rok

Premier twierdzi, że budżet będzie "przełomowy", choć trudny

Szczegóły poznamy po rozpoczynającym się posiedzeniu rządu

Budżet państwa na 2026 rok. Donald Tusk zapowiada "skok cywilizacyjny"

Premier Donald Tusk zapowiedział projekt budżetu na rok 2026, który oceniona jako przełomowy, ale jednocześnie stanowiący duże wyzwanie. Podczas czwartkowego posiedzenia rządu, które rozpoczęło się po godzinie 14, premier podkreślił, że w projekcie "wszystko jest wyśrubowane".

- To jest budżet przełomowy. (...) Jest to budżet rekordowy pod wieloma względami; nie ukrywamy też, że jest to budżet trudny – powiedział premier Tusk. Zaznaczył, że rząd podjął się ambitnego programu, który ma na celu przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego Polski.

Premier nie krył, że program ten wiąże się z poważnymi ryzykami. „Naprawdę bardzo poważne ryzyka” zostały podjęte, aby zaproponować taką konstrukcję budżetu, gdzie wszystko jest maksymalnie zoptymalizowane, oraz jak sam stwierdził "wyśrubowane".

Premier: koniec z drożyzną

Szef polskiego rządu podsumował swoje wystąpienie optymistycznym hasłem: „Koniec z drożyzną”.

- Ułożyliśmy budżet państwa, gdy inflacja wynosi 3 proc., czyli najmniej w Europie [...] Mamy dziś niską inflację z widokami na przyszłość, to nie jest nasze ostatnie słowo - powiedział Donald Tusk.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami rzecznika rządu Adama Szłapki, rząd w czwartek 28 czerwca ma przedstawić założenia budżetowe na 2026 rok. Po godzinie 14 rozpoczęło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym planowane jest przyjęcie projektu budżetu na rok 2026, po którego zakończeniu poznamy szczegóły założeń budżetowych.

Z wypowiedzi premiera przed posiedzeniem rządu wynika, że możemy spodziewać się dużych wydatków na zbrojenia, oraz inwestycji w kolej, co ma być z kolei związane z budową CPK.

