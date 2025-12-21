MON przejmuje majątek Huty Częstochowa, podpisując akt notarialny, co ma uporządkować sytuację właścicielską i umożliwić wykorzystanie potencjału zakładu na potrzeby obronności.

Agencja Mienia Wojskowego będzie zarządzać majątkiem, który następnie zostanie wniesiony aportem do spółki Huta Częstochowa, działającej w Grupie Kapitałowej Węglokoks.

Wydarzenie obejmuje również list intencyjny o współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową, Węglokoksem i Hutą Częstochowa.

Po latach zastoju, produkcja w hucie wznowiła się w styczniu 2024 roku, osiągając 260 tys. ton stali, a przejęcie przez MON otwiera nowy rozdział dla zakładu.

Huta Częstochowa w rękach MON

W poniedziałek w Hucie Częstochowa zostanie podpisany akt notarialny dotyczący nabycia majątku zakładu przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W wydarzeniu weźmie udział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a dokument w imieniu resortu podpisze Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej.

Tego samego dnia strony podpiszą również list intencyjny dotyczący wykorzystania potencjału huty na potrzeby przemysłu obronnego. Porozumienie obejmie współpracę Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Węglokoksu oraz Huty Częstochowa.

Agencja Mienia Wojskowego kluczowym ogniwem

Jak poinformował MON, majątek huty trafi do Agencji Mienia Wojskowego, co ma uporządkować skomplikowaną sytuację właścicielską zakładu. Kolejnym krokiem będzie wniesienie aktywów aportem do spółki Huta Częstochowa, która obecnie prowadzi działalność operacyjną w ramach Grupy Kapitałowej Węglokoks.

- „Wykup majątku przez Skarb Państwa oraz dalsze działania z udziałem Agencji Mienia Wojskowego i Grupy Węglokoks wpisują się w proces odbudowy zdolności produkcyjnych Huty Częstochowa i jej długofalowego wykorzystania w strategicznych segmentach gospodarki” – podkreślili przedstawiciele MON.

Produkcja wróciła po latach zastoju

Zakład działa na majątku Liberty Częstochowa w upadłości, dzierżawionym przez Węglokoks od listopada 2024 roku. Produkcję wznowiono etapami – w styczniu w stalowni, a w lutym w walcowni blach grubych. W ciągu roku huta wyprodukowała 260 tys. ton stali.

Choć Węglokoks miał prawo pierwokupu, MON skorzystał z ustawowych uprawnień do przejęcia majątku istotnego dla obronności państwa. Decyzja ta otwiera nowy rozdział w historii Huty Częstochowa.

PTNW Balcerowicz