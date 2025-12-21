Biedronka wprowadza „Świąteczne Wyzwanie Sprzedażowe”, premiując 500 sklepów z najlepszymi wynikami sprzedaży alkoholi mocnych i wina kwotą 200 zł na pracownika.

Celem akcji, trwającej w okresie przedświątecznym, jest motywowanie zespołów do zwiększenia sprzedaży alkoholu poprzez jego eksponowanie i promowanie.

Związki zawodowe, m.in. OPZZ Konfederacja Pracy, krytykują ten system motywacyjny jako niemoralny, ze względu na społeczne koszty nadużywania alkoholu.

Planowane są zawiadomienia do PIP i UOKiK, by ocenić zgodność finansowego zachęcania do promocji alkoholu z prawem i etyką biznesu.

Biedronka premiuje sprzedaż alkoholu przed świętami

Związki zawodowe ujawniły wewnętrzny dokument sieci Biedronka, w którym opisano zasady „Świątecznego Wyzwania Sprzedażowego”. Zgodnie z nimi 500 placówek osiągających najlepsze wyniki sprzedaży alkoholi mocnych i wina otrzyma środki na nagrody dla załogi. Przewidziana kwota to 200 zł na pracownika. Inicjatywa obejmuje sklepy z całej Polski i ma obowiązywać w kluczowym, przedświątecznym okresie sprzedażowym.

Świąteczne wyzwanie sprzedażowe w sklepach Biedronki

Jak informuje kutno.net.pl, warunkiem uzyskania premii jest realizacja jednego z najwyższych wyników sprzedażowych w skali kraju. W piśmie przesłanym do placówek władze sieci akcentują motywacyjny charakter akcji oraz potrzebę mobilizacji zespołów.

„Wyzwanie to coś więcej niż tylko liczby. To okazja, by pokazać siłę Waszych zespołów, zaangażowanie i determinację w codziennie pracy. To również motywacja, by wspólnie zawalczyć o realne dodatkowe nagrody, które będą podziękowaniem za Wasz wysiłek. Święta to czas pełen wyzwań, ale i wyjątkowych nagród - dla klientów, którzy otrzymują najlepszą obsługę, oraz dla Waszych zespołów, które będą miały powody do dumy” – czytamy w instrukcji cytowanej przez kutno.net.pl.

Pracownicy Biedronki a realizacja celu sprzedażowego

Realizacja założeń programu wymaga od personelu zadbania o pełną dostępność alkoholu oraz jego aktywne eksponowanie i promowanie. Według relacji działaczy związkowych takie wytyczne trafiają do sklepów w całym kraju, przypisując pracownikom bezpośrednią odpowiedzialność za wynik wolumenowy w kategorii używek.

Związki zawodowe krytykują promocję alkoholu

OPZZ Konfederacja Pracy otwarcie krytykuje system motywacyjny, który uzależnia dodatkowe wynagrodzenie od sprzedaży alkoholu. Zdaniem związkowców takie działania są niemoralne, szczególnie w kontekście wysokich kosztów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu w Polsce.

Organizacje zapowiadają podjęcie kroków formalno-prawnych. Planowane są zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Mają one dotyczyć oceny, czy finansowe zachęcanie pracowników do intensywnej promocji alkoholu jest zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki biznesu.

