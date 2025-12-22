Ile Polacy wydają na prezenty? Czasem to nawet 40 proc. budżetu na święta!

Prezenty świąteczne stanowią znaczącą część budżetu Polaków.

Najwięcej osób przeznacza na upominki od 20% do 40% swoich świątecznych wydatków.

Badanie UCE Research i Shopfully Poland ujawnia, jak konsumenci podchodzą do planowania budżetu świątecznego.

Polacy starają się zachować równowagę między wydatkami na prezenty a innymi kosztami związanymi ze świętami.

Jak Polacy planują wydatki na prezenty świąteczne?

Świąteczny czas to radość obdarowywania bliskich, ale także poważne wyzwanie dla portfela. Polacy, planując Boże Narodzenie, muszą zmierzyć się z wieloma wydatkami, wśród których prezenty zajmują istotne miejsce. Najnowsze badania rzucają światło na to, jaką część budżetu świątecznego stanowią upominki i jak konsumenci podchodzą do tego aspektu przygotowań.

Z raportu przygotowanego przez UCE Research i Shopfully Poland wynika, że wydatki na prezenty pochłaniają znaczną część świątecznego budżetu. Blisko 37% konsumentów deklaruje, że na upominki przeznacza od 20% do 40% całej kwoty zaplanowanej na organizację świąt Bożego Narodzenia.

Respondenci biorący udział w badaniu mieli do wyboru 10 wariantów odpowiedzi, w tym 8 przedziałów procentowych, zaczynając od "mniej niż 10%" aż do "powyżej 70%". Najczęściej wskazywane zakresy to 20-30% oraz 30-40% – odpowiednio 18,5% i 18,2% wskazań.

Racjonalne podejście do świątecznych zakupów

Robert Biegaj z Shopfully Poland podkreśla, że wyniki badania wskazują na to, iż dla dużej części Polaków prezenty stanowią ważny, choć nie dominujący element świątecznego budżetu.

- Konsumenci starają się zachować równowagę między kosztami upominków, a pozostałymi wydatkami związanymi ze świętami, takimi jak żywność i napoje. Od lat widać, że Polacy traktują prezenty jako istotną, ale nie najważniejszą pozycję w świątecznym budżecie. Dominacja odpowiedzi mieszczących się w środkowych przedziałach procentowych świadczy o stabilnym, racjonalnym podejściu do kupowania upominków. Z danych wyłania się obraz konsumenta, który planuje wydatki i stara się nad nimi panować, zwłaszcza w warunkach rosnących kosztów życia – ocenia Robert Biegaj.

Ekspert zauważa, że w Polsce dominuje model, w którym konsumenci najpierw ustalają ogólny budżet świąteczny, a następnie wydzielają z niego część na prezenty. Dzięki temu upominki zazwyczaj mieszczą się w przedziale około 20-35% całości świątecznych wydatków.

Szczegółowe dane z badania

Analiza zebranych danych ujawnia pełny obraz tego, jak Polacy rozkładają wydatki na prezenty w swoich budżetach świątecznych. Jak prezentują się pozostałe wyniki ankiety?

12,9% ankietowanych przeznacza na prezenty od 40% do 50% swojego budżetu.

11,3% badanych mieści się w przedziale 10-20%.

8,4% respondentów deklaruje, że wydaje na upominki 50-60% swoich świątecznych środków.

6,3% uczestników badania wskazuje na zakres poniżej 10%.

4,4% przeznacza na prezenty 60-70% budżetu.

Zaledwie 3,3% skłonnych jest wydać na upominki ponad 70% swoich świątecznych funduszy.

10,2% respondentów nie potrafiło się zdecydować na konkretny wariant odpowiedzi.

6,6% ankietowanych w ogóle nie kupuje prezentów.

Badanie UCE Research i Shopfully Poland zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1021 Polaków w wieku od 18 do 80 lat, co zapewnia wiarygodne odzwierciedlenie preferencji i zwyczajów zakupowych społeczeństwa.

