AI coraz częściej wykorzystywane w biznesie. To kwestia lat, aż będzie w "każdym przedsiębiorstwie"

Na co trzeba uważać, pracując z AI w firmie?

Jak wykorzystywane są LLM-y w biznesie

AI nie zastąpi pracy ekspertów

Jak dbać o bezpieczeństwo danych firmy w pracy z AI?

Jak wskazuje dyrektor Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce, o ile chatboty wykorzystywane przez banki czy instytucje finansowe od dawna stanowią pewną formę AI opartą na analizie dużych zbiorów danych, to prawdziwa rewolucja wiąże się z pojawieniem się dużych modeli językowych (LLM), takich jak ChatGPT, z którymi wszyscy zaczęliśmy obcować.

Dla przedsiębiorstw kluczowe staje się jednak rozróżnienie między ogólnodostępnymi narzędziami a potrzebą ochrony wrażliwych danych. Jak podkreśla Kania, użycie publicznego ChatGPT do analizy wewnętrznych, poufnych transakcji biznesowych jest wysoce niewskazane z uwagi na ryzyko ujawnienia danych. Z tego powodu firmy, w tym Cisco, tworzą własne, wewnętrzne narzędzia oparte na podobnych modelach językowych, które są zamknięte i operują wyłącznie na danych firmowych. To pozwala na czerpanie korzyści z AI przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa informacji.

Za parę lat AI będzie immanentną częścią pracy firm

Cisco Systems, będąc globalnym graczem z 80 000 pracowników (w Polsce 3000, z czego około 100 osób działa bezpośrednio na rynku polskim), również intensywnie wykorzystuje AI. Firma używa sztucznej inteligencji do zwiększania własnej produktywności, a także widzi w niej potężny impuls do redefiniowania infrastruktury technologicznej. Konieczność budowania rozwiązań AI w każdym przedsiębiorstwie oznacza ogrom pracy, zwłaszcza w obszarze centrów danych i sieci, które muszą być całkowicie przeprojektowane, by sprostać nowym wymaganiom.

W kontekście przyszłości Kania stwierdza:

Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że AI zmieni bardzo krajobraz biznesowy. Myślę, że jak się spotkamy za parę lat, być może szybciej, to absolutnie immanentną częścią pracy każdego przedsiębiorstwa będzie wzmocnienie procesów biznesowych, oraz zwiększenie produktywności pracowników, które da mądre wdrożenie AI w firmach.

- mówi Przemysław Kania.

Cisco integruje AI również bezpośrednio w swoich produktach. Od lat sztuczna inteligencja była wykorzystywana w rozwiązaniach bezpieczeństwa, by skutecznie reagować na zagrożenia cybernetyczne. Obecnie firma wprowadza nowe produkty z elementami AI, które mają znacząco uprościć konfigurację i obsługę technologii Cisco. Wizja to AI asystent, pozwalający na konfigurowanie urządzeń niemalże w dialogu człowiek-człowiek.

Firma poszła nawet dalej, tworząc własny, specjalistyczny LLM. Jak wyjaśnia dyrektor generalny Cisco:

Zbudowaliśmy swój własny LLM, który jest nasterowany na to, żeby rozwiązywać problemy związane z sieciami komputerowymi. Czyli moglibyśmy zrobić użyć do tego czata GPT, zasilić wszelkimi danymi [...]. Natomiast przez to, że ten LLM jest zbudowany przez nas, jest specjalnie nacelowany na te zagadnienia związane z siecią, jest dużo bardziej efektywny i bardziej precyzyjny.

Jak mówi Kania, mimo rosnącej roli AI, specjaliści zawsze będą potrzebni, ponieważ to oni będą nadzorować i asystować procesy realizowane przez sztuczną inteligencję.