Piątek, 9 stycznia 2025 roku, przyniósł względny spokój na rynku walut, choć z pewnymi zauważalnymi ruchami. Jakie są kursy walut?Najważniejsze waluty światowe prezentują się o poranku następująco:

Euro (EUR): Stabilne na poziomie 4,21 zł.

Dolar amerykański (USD): Lekki wzrost do 3,62 zł.

Funt brytyjski (GBP): Stabilny, utrzymujący się poniżej 5 zł na poziomie 4,86 zł.

Frank szwajcarski (CHF): Stabilny, oscylujący wokół 4,52 zł.

Czynniki wpływające na kursy walut

Kursy walut to wypadkowa wielu czynników, zarówno ekonomicznych, jak i politycznych. Zrozumienie tych mechanizmów pozwala lepiej orientować się w dynamicznym świecie finansów. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty, które mają wpływ na wartość walut.

1. Polityka monetarna banków centralnychBanki centralne, takie jak Europejski Bank Centralny (EBC) czy Federalna Rezerwa (FED), odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu kursów walut. Ich decyzje dotyczące stóp procentowych, rezerw obowiązkowych czy interwencji na rynku walutowym mają bezpośredni wpływ na wartość pieniądza. Podwyżka stóp procentowych zazwyczaj wzmacnia walutę, ponieważ przyciąga kapitał zagraniczny w poszukiwaniu wyższych zysków. Z kolei obniżka stóp procentowych może osłabić walutę, ponieważ zmniejsza atrakcyjność inwestycyjną danego kraju.

2. InflacjaInflacja, czyli wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce, ma istotny wpływ na kursy walut. Wysoka inflacja zazwyczaj prowadzi do osłabienia waluty, ponieważ zmniejsza jej siłę nabywczą. Inwestorzy zagraniczni mogą unikać krajów z wysoką inflacją, co prowadzi do spadku popytu na daną walutę i jej deprecjacji. Banki centralne starają się kontrolować inflację poprzez odpowiednią politykę monetarną, co ma pośredni wpływ na kursy walut.

3. Wzrost gospodarczyTempo wzrostu gospodarczego danego kraju ma istotny wpływ na jego walutę. Silny wzrost gospodarczy zazwyczaj prowadzi do wzrostu popytu na daną walutę, ponieważ zwiększa się zapotrzebowanie na towary i usługi z tego kraju. Inwestorzy zagraniczni również chętniej inwestują w krajach o silnej gospodarce, co dodatkowo wzmacnia walutę. Z kolei spowolnienie gospodarcze może prowadzić do osłabienia waluty.

4. Stabilność politycznaStabilność polityczna danego kraju jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zaufanie inwestorów zagranicznych. Kraje o stabilnej sytuacji politycznej i prawnych ramach są postrzegane jako bardziej atrakcyjne do inwestowania, co prowadzi do wzrostu popytu na ich waluty. Z kolei niepokoje polityczne, konflikty czy zmiany rządów mogą prowadzić do osłabienia waluty, ponieważ inwestorzy obawiają się ryzyka związanego z inwestowaniem w danym kraju.

5. Bilans płatniczyBilans płatniczy to zestawienie wszystkich transakcji ekonomicznych między danym krajem a resztą świata. Składa się z bilansu obrotów bieżących (handel towarami i usługami, dochody z inwestycji) oraz bilansu kapitałowego (inwestycje zagraniczne, przepływy finansowe). Nadwyżka w bilansie obrotów bieżących zazwyczaj prowadzi do wzrostu popytu na daną walutę, ponieważ oznacza, że kraj eksportuje więcej niż importuje. Z kolei deficyt w bilansie obrotów bieżących może prowadzić do osłabienia waluty.

6. SpekulacjaSpekulacja na rynkach walutowych odgrywa istotną rolę w kształtowaniu kursów. Inwestorzy spekulacyjni, którzy kupują i sprzedają waluty w celu osiągnięcia zysku, mogą wpływać na krótkoterminowe wahania kursów. Duże transakcje spekulacyjne mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów, szczególnie w przypadku walut o niskiej płynności.

7. Nastroje rynkoweNastroje rynkowe, czyli ogólny sentyment inwestorów, również mają wpływ na kursy walut. Optymizm na rynkach finansowych zazwyczaj prowadzi do wzrostu popytu na waluty krajów rozwijających się, które są postrzegane jako bardziej ryzykowne, ale potencjalnie bardziej dochodowe. Z kolei pesymizm na rynkach finansowych może prowadzić do wzrostu popytu na waluty krajów rozwiniętych, które są postrzegane jako bezpieczne przystanie.

