W 2025 roku przewidziano osiem niedziel handlowych, jednak część z nich już minęła.

Najbliższa niedziela, 17 sierpnia, nie jest niedzielą handlową, co oznacza zamknięcie większości sklepów.

Sprawdź, które placówki handlowe będą otwarte mimo zakazu i kiedy przypadają kolejne niedziele handlowe w 2025 roku.

Niedziele handlowe w 2025 roku

Czy w tę niedzielę sierpnia zrobimy zakupy w Lidlu, Biedronce czy Dino? W Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami, handel jest dozwolony jedynie w wybrane niedziele w roku. W tym roku jest więcej niedziel niż wcześniej, bo do przepisów weszły nowe regulacje dotyczące dodatkowego dnia wolnego - w tym roku pierwszy raz wigilia Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia, będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2025 roku mamy osiem niedziel handlowych. Cztery z nich już za nami. Najwięcej niedziel handlowych będzie w grudniu.

Jak otwarte są sklepy w niedzielę 17 sierpnia?

Zgodnie z kalendarzem niedziel handlowych 2025, niedziela przypadająca na 17 sierpnia nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że większość sklepów, w tym dyskonty, supermarkety i galerie handlowe, będzie zamknięta. Ustawa przewiduje jednak szereg wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Oznacza to, że niektóre placówki mogą być otwarte nawet w niedziele niehandlowe. Do takich placówek należą:

* stacje benzynowe,

* kwiaciarnie,

* piekarnie i lodziarnie,

* sklepy, w których za ladą stoi właściciel,

* placówki gastronomiczne: restauracje, bary i kawiarnie

W niedzielę 20 lipca otwarte będą takie sklepy jak: osiedlowe sklepiki prywatne, Żabki czy małe formaty Carrefour.

Niedziele handlowe 2025, które jeszcze przed nami:

* niedziela handlowa 31 sierpnia 2025,

* niedziela handlowa 7 grudnia 2025,

* niedziela handlowa 14 grudnia 2025,

* niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Zatem na najbliższą niedzielę handlową chwilę będziemy musieli jeszcze dwa tygodnie - do 31 sierpnia.

