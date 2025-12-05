Sezon grzewczy 2025/2026 będzie droższy niż poprzednie, z przewidywanym kosztem ogrzewania domu 150 m² gazem na poziomie 6000 zł rocznie.

Ile będzie kosztować ogrzewanie gazem w sezonie 2025/2026?

Gospodarstwa domowe korzystające z gazu ziemnego muszą przygotować się na kolejny drogi sezon grzewczy. Mimo pewnej stabilizacji na rynkach, prognozy jednoznacznie wskazują na dalszy wzrost kosztów. Jak informuje portal samorządowy, właściciel domu o powierzchni 150 m² w 2023 roku za ogrzewanie płacił około 5000 zł. Rok później kwota ta wzrosła do 5600 zł. Według prognoz, w sezonie 2025/2026 roczne koszty ogrzewania gazem domu o powierzchni 150 m² mogą wynieść nawet 6000 zł, czyli o kilkaset złotych więcej niż rok wcześniej. Cytowany przez portal Polski Alarm Smogowy podaje, że ogrzewanie gazem jest już o 27 proc. droższe niż przed rokiem, a perspektywy na przyszłość nie napawają optymizmem.

Wyższe rachunki za gaz. Co wpływa na ostateczną cenę?

Ostateczna kwota na rachunku to nie tylko cena samego paliwa. Składa się na nią kilka kluczowych elementów, które decydują o tym, ile finalnie zapłacimy. Jak podaje portal Onet, obecne ceny gazu ziemnego wahają się w przedziale 4,00-4,80 zł brutto za 1 m³, z czego nawet 1,6 zł to sam koszt przesyłu. Do głównych składników rachunku należą:

Cena jednostkowa gazu – zależna od taryfy sprzedawcy.

Opłaty dystrybucyjne – pokrywają koszty transportu gazu do odbiorcy. W 2025 roku wzrosły one aż o 25 proc.

Opłata abonamentowa – stała, miesięczna opłata niezależna od zużycia.

Podatki i akcyza – stałe obciążenia, których nie da się uniknąć.

Do tego dochodzą również koszty eksploatacji samego kotła, takie jak regularny serwis i konserwacja, które pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie paliwa.

Niższa taryfa na gaz, a rachunki w górę? Wyjaśniamy

W ostatnich tygodniach pojawiła się informacja, która mogła wprowadzić konsumentów w błąd. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową, niższą o 14,8 proc. taryfę na sprzedaż gazu od PGNiG Obrót Detaliczny, która ma obowiązywać od 1 lipca 2025 roku. POrtalsamorzadowy.pl, wskazuje, że cena samego paliwa wyniesie 204,26 zł za megawatogodzinę. Niestety, ta obniżka dotyczy wyłącznie jednej składowej rachunku. Mimo że Prezes URE zatwierdził niższą taryfę na samo paliwo, to rosnące opłaty dystrybucyjne i inne obciążenia sprawiają, że ostateczne ceny gazu w 2025 roku i tak będą wyższe dla końcowego odbiorcy. Oznacza to, że realna ulga wynikająca z niższej ceny surowca zostanie zniwelowana przez podwyżki innych opłat.

Ceny gazu a sytuacja na świecie. Czy jest szansa na stabilizację?

Jak wskazuje portalsamorzadowy.pl, trudno oczekiwać długoterminowej stabilizacji cen gazu, ponieważ Polska ponad 80 proc. tego surowca importuje. Na jego cenę wpływają czynniki globalne, takie jak konflikty geopolityczne, zmiany klimatyczne oraz rosnące koszty emisji CO₂. Dodatkowym obciążeniem w przyszłości będzie planowane wprowadzenie opłaty ETS2, która ponownie podniesie rachunki za ogrzewanie paliwami kopalnymi. W tej sytuacji jedynym sposobem na ograniczenie wydatków jest dbałość o efektywność energetyczną budynku oraz regularna konserwacja instalacji grzewczej.

