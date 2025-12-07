Ceny węgla w 2025 roku spadły o ponad 70% w porównaniu do 2022 roku, wracając do poziomów sprzed kryzysu energetycznego, z cenami za tonę od 1100 do 1800 zł.

Polska Grupa Górnicza (PGG) oferuje węgiel luzem już od 1150 zł/t, a workowany od 1400 zł/t, z promocjami dla stałych klientów, które będą kontynuowane w 2026 roku.

Ceny węgla znacznie różnią się regionalnie, np. na Dolnym Śląsku importowany węgiel orzech można kupić już od 340 zł/t, podczas gdy na Mazowszu groszek kosztuje ponad 2000 zł/t.

Najlepszy czas na zakup węgla to wiosna i lato, aby skorzystać z niższych cen i uniknąć wzrostu kosztów w okresie jesienno-zimowym, kiedy popyt i ceny transportu rosną

Ile kosztuje węgiel w 2025 roku? Spadek cen o 70 procent

Kryzys energetyczny, który w 2022 roku windował ceny opału do rekordowych poziomów 3500 zł za tonę, to już przeszłość. W grudniu 2025 roku sytuacja na rynku jest diametralnie inna, a właściciele domów opalanych węglem mogą odetchnąć z ulgą. Stabilizacja na rynkach światowych, konkurencja ze strony tańszego surowca z importu oraz postępująca transformacja energetyczna sprawiły, że popyt na węgiel maleje, a wraz z nim jego ceny.

Obecnie ceny węgla opałowego dla gospodarstw domowych wahają się w przedziale od 1100 do 1800 złotych za tonę, co stanowi spadek o ponad 70 procent w porównaniu do szczytu z 2022 roku. Tylko od stycznia 2025 r. obserwowana jest obniżka przekraczająca 20 procent. Warto również zwrócić uwagę na zmianę nazewnictwa – od 1 grudnia 2024 roku z cenników zniknęła nazwa "ekogroszek", zastąpiona przez "groszek" lub "groszek premium", choć parametry produktu pozostały bez zmian.

Jakie są aktualne ceny węgla w sklepie PGG?

Polska Grupa Górnicza (PGG) pozostaje głównym krajowym dostawcą węgla dla odbiorców indywidualnych. W jej sklepie internetowym można znaleźć oferty zarówno na węgiel workowany, jak i sprzedawany luzem. Ceny za tonę węgla w PGG zaczynają się od 1150 złotych za opał sprzedawany luzem. W tej cenie dostępne są m.in. orzech z kopalń Jankowice, Sośnica czy Piast, a także groszek Karlik i Pieklorz.

Węgiel workowany jest droższy – jego ceny zaczynają się od 1400 zł za tonę (groszek Karlik i Pieklorz) i sięgają 1600 zł za tonę (Karolinka groszek standard). PGG oferuje również produkty premium, takie jak Błękitny Plus w cenie 1500 zł za 750 kg.

Gdzie w Polsce węgiel jest najtańszy? Przegląd województw

Analiza danych z rządowej porównywarki cieplo.gov.pl pokazuje, że miejsce zakupu ma ogromne znaczenie dla ostatecznej ceny opału. Dane z rządowej porównywarki cieplo.gov.pl pokazują, że regionalne ceny węgla mogą różnić się nawet o kilkaset złotych na tonie. Absolutnym rekordzistą jest województwo dolnośląskie, gdzie importowany węgiel orzech o niższej kaloryczności można kupić już za ok. 340 zł za tonę. W województwie śląskim ceny miału zaczynają się od 479 zł/t, a groszku od 1000 zł/t. Z kolei w Małopolsce czy na Lubelszczyźnie za tonę groszku zapłacimy minimum 1000 zł. Średnio w skali kraju tona popularnych sortymentów, takich jak orzech czy groszek, kosztuje od 1150 do 1500 zł.

Najtańsze oferty w wybranych województwach:

Dolnośląskie: orzech importowany od 340 zł/t

Lubuskie: węgiel brunatny od 345 zł/t

Śląskie: miał od 479 zł/t, groszek od 1000 zł/t

Wielkopolskie: orzech od 995 zł/t

Jak i kiedy kupować węgiel, żeby zaoszczędzić?

Najlepszym okresem na zakup opału jest tradycyjnie wiosna i lato. Popyt jest wtedy najniższy, a składy węglowe organizują wyprzedaże, by zrobić miejsce na nowy towar. Można w ten sposób zaoszczędzić nawet 200-300 zł na tonie w porównaniu do cen zimowych. Warto również śledzić oferty specjalne. Dla stałych klientów kluczowa jest promocja PGG „Aktywny Klient 2026”, która pozwoli zaoszczędzić 250 złotych na każdej tonie węgla. Choć kupony rabatowe są już na kontach uprawnionych klientów, promocja zostanie uruchomiona dopiero wiosną 2026 roku. Kwalifikują się do niej osoby, które złożyły zamówienie w sklepie PGG między 1 września 2024 a 31 sierpnia 2025 roku. Z zakupem nie warto jednak czekać do ostatniej chwili – od końca sierpnia ceny systematycznie rosną, osiągając szczyt w sezonie grzewczym.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber