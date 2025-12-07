Świąteczne jarmarki to nieodłączny element grudniowego krajobrazu. Kolorowe stragany, zapach grzanego wina i pierników, świąteczne melodie – wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat, który przyciąga tłumy. Czy jednak magia świąt jest w stanie pokonać rosnące ceny i inne niedogodności? Badanie przeprowadzone na zlecenie Rankomat.pl rzuca światło na preferencje i obawy Polaków związane z jarmarkami bożonarodzeniowymi.

Prawie 60% Polaków planuje wizytę na jarmarku

Z badania wynika, że aż 57% Polaków zadeklarowało, że w tym roku odwiedzi przynajmniej jeden jarmark świąteczny. To pokazuje, jak silna jest tradycja odwiedzania tych wyjątkowych miejsc.

Większość badanych planuje w tym roku odwiedzić jarmark bożonarodzeniowy w Polsce – tę opcję wskazało 33% ankietowanych. Co dziesiąty zamierza odwiedzić kilka jarmarków, a kolejne 12% wybiera się za granicę lub rozważa wizyty na jarmarku zarówno w kraju, jak i poza nim. To dowodzi, że dla wielu Polaków jarmarki świąteczne to ważny element świątecznych przygotowań i okazja do spędzenia czasu w wyjątkowej atmosferze, niezależnie od lokalizacji. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku jarmark w Gdańsku wygrał konkurs Best Christmas Markets in Europe, pokonując takie europejskie potęgi jak Wiedeń, Praga czy Londyn.

Jednak nie wszyscy są zdecydowani – aż 28% badanych odpowiedziało „nie wiem” lub „może”. Z kolei co piąty ankietowany raczej nie planuje wizyty na jarmarku – 10% mówi wprost, że nie zamierza się tam wybrać, a 5% przyznaje, że nie lubi tego typu wydarzeń.

Atmosfera, rodzina i smakołyki – co przyciąga na jarmarki?

Najczęściej wskazywanym powodem wizyty na jarmarku jest wyjątkowa atmosfera – tak odpowiedziało aż 65% badanych. To właśnie ten niepowtarzalny klimat, pełen światełek, dekoracji i świątecznych zapachów, sprawia, że Polacy tak chętnie odwiedzają jarmarki. Dla wielu to także okazja do spędzenia czasu z rodziną i znajomymi (39%) oraz do spróbowania świątecznych potraw (34%). Degustacja lokalnych specjałów, grzane wino i inne przysmaki to ważny element jarmarkowej tradycji.

Polacy cenią sobie również możliwość zakupu oryginalnych produktów (30%) oraz poznawania nowych miejsc (26%). Na liście powodów znalazły się także grzane wino (24%), atrakcje dla dzieci (13%) i wydarzenia towarzyszące (12%). Co dziesiąty badany przyznaje, że chodzi na jarmarki, bo tego chcą jego bliscy, a 7% – z przyzwyczajenia.

Ceny, tłumy i komercja – co zniechęca do wizyty?

Wśród osób, które nie planują wizyty na jarmarku, głównym powodem są ceny – tak odpowiedziało niemal połowa ankietowanych (49%). Rosnące koszty życia i wysokie ceny na jarmarkach sprawiają, że dla wielu osób stają się one zbyt drogie. Na drugim miejscu znalazły się tłumy i hałas (38%), które skutecznie zniechęcają do udziału w jarmarcznym zgiełku.

23% respondentów narzeka na brak ciekawych jarmarków w swojej okolicy, a co piąty uważa, że jarmarki stały się zbyt komercyjne. Dla niektórych to po prostu nieatrakcyjna forma spędzania czasu – 19% deklaruje, że w ogóle ich to nie interesuje, a 9% woli spędzać okres świąteczny w bardziej tradycyjny sposób. Tyle samo jest zdania, że jarmarki mają słabą ofertę, a kolejne 9% kojarzy jarmarki z zimnem.

Badanie metodą CAWI wykonano na zlecenie Rankomat.pl przeprowadzone w październiku 2025 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie 821 osób w wieku 18 – 65 lat.

