Praca w Boże Narodzenie. Jak wyliczyć wynagrodzenie za pracę w dzień świąteczny

Praca w święta

Zwykle ułożenie grafiku grudniowego w firmie, w której pracuje się w dni wolne od pracy, to ogromne wyzwanie. Powód jest prosty. Mało kto chce pracować w Boże Narodzenie. Ale zdarza się, że po prostu w pierwszy czy drugi dzień świąteczny trzeba przyjść do pracy. Choć może to być konieczność, której chcielibyśmy uniknąć, to może okazać się, że praca w święta, w dzień ustawowo wolny od pracy, może się opłacać.

Jak liczyć wynagrodzenie za pracę w święta? Są dwie formy zapłaty: inny dzień wolny lub dodatkowe pieniądze. Jeżeli pracodawca nie udzieli pracownikowi dnia wolnego od pracy za pracę w święto, wówczas pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z przepisami, dodatek ten wynosi 100% zasadniczego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę lub święto. Zatem przed przystąpienie do pracy w święta, należy dowiedzieć się, jak pracodawca taką pracę rozlicza, aby nie być na tym stratnym.

Dzień wolny czy zapłata za pracę w święta?

Jeśli pracownik zdecyduje się na odbiór wolnego dnia, to kiedy powinien dostać wolne? Za pracę w niedzielę pracodawca zobowiązany jest do udzielenia pracownikowi dnia wolnego w ciągu 6 dni kalendarzowych poprzedzających święto lub następujących po nim. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto w tym terminie, dzień wolny powinien być wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego. Dniem wolnym należy zrekompensować pracownikowi pracę w tym dniu w granicach dobowej normy czasu pracy, czyli do 8 godzin.

I uwaga, pracownik, który wykonuje pracę dodatkową w święto, jest uprawniony do całego dnia wolnego. Nie ma znaczenia, ile dodatkowych godzin przepracował w tym dniu.

I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Pracownik wykonujący pracę powyżej 8 godzin w dzień świąteczny, pracuje w godzinach nadliczbowych. Zatem godziny nadliczbowe, jakie przepracował danego świątecznego dnia należy zrekompensować dodatkiem do wynagrodzenia.