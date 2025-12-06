Polska 20. gospodarką świata? Polacy oceniają sytuację inaczej

2025-12-06 11:45

Premier Donald Tusk chwali się, że Polska jest 20. gospodarką świata, ale nastroje społeczne malują zupełnie inny obraz. Najnowszy sondaż dla WP.pl ujawnia, że niemal połowa Polaków negatywnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w porównaniu do poprzednich rządów. Co więcej, wyniki wskazują na głęboki podział w społeczeństwie i pesymizm, który stoi w kontrze do narracji o sukcesie.

Osoba trzymająca w dłoniach pusty, rozłożony portfel na tle stołu z kalkulatorem i dokumentami. Symbolika braku środków finansowych i pesymistycznych nastrojów gospodarczych, o których przeczytasz na portalu Super Biznes.

i

Super Biznes SE Google News
  • Blisko połowa Polaków (47,4%) negatywnie ocenia obecną sytuację gospodarczą w porównaniu do rządów PiS, co wskazuje na wyraźny pesymizm.
  • Tylko 38,5% ankietowanych uważa, że gospodarczo jest lepiej, a dla 12,4% nie ma znaczącej różnicy.
  • Ocena sytuacji gospodarczej jest silnie skorelowana z preferencjami politycznymi: 94% wyborców koalicji ocenia ją pozytywnie, a 77% wyborców opozycji negatywnie.
  • Pomimo doniesień o "polskim cudzie gospodarczym" w zagranicznych mediach, sondaż dla WP.pl ujawnia odmienne odczucia społeczne

Negatywna ocena gospodarki mimo zapewnień rządu

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, Polacy są dalecy od jednomyślności w ocenie kondycji ekonomicznej kraju. Na pytanie: „Jak ocenia Pan/Pani obecną sytuację gospodarczą Polski w porównaniu z okresem rządów PiS (do listopada 2023)?”, odpowiedzi rysują obraz społecznego sceptycyzmu. Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że obecną sytuację gospodarczą negatywnie ocenia aż 47,4 proc. ankietowanych. W tej grupie znajdują się zarówno osoby uważające, że jest „zdecydowanie gorzej”, jak i „trochę gorzej”.

Pozytywną zmianę dostrzega natomiast 38,5 proc. respondentów. Dla 12,4 proc. ankietowanych nie ma większej różnicy między okresem rządów Zjednoczonej Prawicy a obecnej koalicji, natomiast 1,7 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat. Badanie przeprowadzono w dniach 21-23 listopada 2024 r. metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.

Jak preferencje polityczne wpływają na postrzeganie gospodarki?

Wyniki sondażu jednoznacznie pokazują, że ocena stanu gospodarki jest silnie skorelowana z sympatiami politycznymi. Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej panuje niemal pełen optymizm – aż 94 proc. z nich uważa, że sytuacja gospodarcza uległa poprawie. Zaledwie 1 proc. zwolenników rządu ma na ten temat negatywne zdanie.

Zupełnie inaczej wygląda to w elektoracie opozycji (PiS i Konfederacja). Tutaj dominuje druzgocąca krytyka. Aż 77 proc. wyborców opozycji twierdzi, że jest „zdecydowanie gorzej” lub „trochę gorzej”. Tylko 4 proc. z nich dostrzega pozytywne zmiany. Rozkład głosów jest niemal idealnym odzwierciedleniem sympatii politycznych, co pokazuje, jak bardzo ocena rządu i jego działań wpływa na postrzeganie zawartości portfela. Ta polaryzacja sprawia, że merytoryczna debata na temat realnych wskaźników ekonomicznych staje się niezwykle trudna.

Polski "cud gospodarczy" a nastroje społeczne. Skąd ten pesymizm?

Rządowa narracja, podkreślająca awans Polski do grona 20 największych gospodarek świata, zderza się z pesymizmem znacznej części społeczeństwa. Jak podsumowuje portal WP.pl, który zlecił badanie, „dzieje się tak pomimo tego, że wiele zagranicznych mediów opisuje polski »cud gospodarczy«”. Ten dysonans może wynikać z faktu, że dane makroekonomiczne nie zawsze przekładają się na bezpośrednie odczucia obywateli.

Choć wskaźniki takie jak PKB mogą wyglądać obiecująco, dla wielu Polaków kluczowe pozostają koszty życia, wysokość rachunków, ceny w sklepach czy dostępność usług publicznych. Pamięć o wysokiej inflacji z ostatnich lat oraz niepewność związana z sytuacją geopolityczną mogą skutecznie tłumić optymizm, nawet w obliczu pozytywnych sygnałów płynących z gospodarki. Najnowszy sondaż gospodarczy pokazuje, że komunikaty o byciu 20. potęgą ekonomiczną świata nie trafiają do wszystkich, a codzienne doświadczenia Polaków mogą być dalekie od optymistycznych wskaźników.

Sondaż został przeprowadzony przed United Surveys by IBRIS dla Wirtualnej Polski w dniach 21-23 listopada 2025 r., metodą CATI&CAWI, na próbie n=1000.

