Fitch podtrzymuje prognozę wzrostu PKB Polski na 2026 rok na poziomie 3,2%, a na 2027 rok na 2,9%, podkreślając oczekiwane ożywienie inwestycji z KPO.

Agencja przewiduje po jednym cięciu stóp procentowych przez RPP o 25 pb. w 2026 i 2027 roku, co obniży stopy referencyjne do 3,75% i 3,5%.

Inflacja CPI w Polsce spadła do 2,4% w listopadzie, jednak Fitch prognozuje jej wzrost do 3,2% na koniec 2026 r. i 3,1% na koniec 2027 r. z powodu luźnej polityki fiskalnej i niskiego bezrobocia.

Rating Polski według Fitch to "A-", z perspektywą negatywną, co jest jednym z kluczowych wskaźników stabilności gospodarczej kraju

Stabilny wzrost PKB, ale inflacja może wrócić. Najnowsze prognozy Fitch

Agencja ratingowa Fitch podtrzymała swoje prognozy dotyczące dynamiki polskiej gospodarki. Zgodnie z najnowszym kwartalnym raportem, ekonomiści nie zmienili kluczowych szacunków na nadchodzące lata. Fitch podtrzymał prognozę dynamiki PKB Polski w 2026 r. na poziomie 3,2 proc., a w 2027 r. na 2,9 proc. W bieżącym roku agencja spodziewa się wzrostu na poziomie 3,3 proc. To sygnał stabilizacji, jednak analitycy zwracają uwagę na wciąż obecną presję cenową.

Chociaż wskaźnik CPI w listopadzie spadł do 2,4 proc., a inflacja bazowa wyhamowała do 3 proc. w październiku, Fitch ostrzega przed nadmiernym optymizmem. „Presje cenowe prawdopodobnie ponownie wzrosną, biorąc pod uwagę, że polityka fiskalna pozostanie luźna, deficyt sektora gg wyniesie blisko 7 proc. PKB, a gospodarka pozostaje w dobrej kondycji” – czytamy w raporcie. Agencja prognozuje, że na koniec 2026 roku inflacja CPI w Polsce wyniesie 3,2 proc., a rok później 3,1 proc.

Kiedy RPP obniży stopy procentowe? Analitycy wskazują terminy

Jedną z najbardziej wyczekiwanych informacji przez kredytobiorców i przedsiębiorców jest dalsza ścieżka polityki monetarnej Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z analizą Fitch, przestrzeń do znaczących obniżek w najbliższym czasie jest bardzo ograniczona. Najnowsza prognoza stóp procentowych zakłada bardzo powolne łagodzenie warunków kredytowych w Polsce.

Agencja spodziewa się, że po grudniowej obniżce stóp o 25 pb. RPP, stopy procentowe zostaną ścięte o kolejne 25 pb. w 2026 r. i 2027 r., do odpowiednio 3,75 proc. i 3,5 proc. Oznacza to, że Rada Polityki Pieniężnej będzie prowadzić ostrożną politykę, prawdopodobnie obawiając się ponownego wzrostu inflacji, napędzanego przez luźną politykę fiskalną oraz dobrą sytuację na rynku pracy.

Co napędza, a co hamuje polską gospodarkę według agencji?

Analitycy Fitch wskazują na kilka kluczowych czynników kształtujących obecną i przyszłą kondycję gospodarczą Polski. Z jednej strony motorem napędowym pozostaje poprawiająca się akcja kredytowa, głównie w sektorze przedsiębiorstw. Z drugiej strony, hamulcem dla dynamicznego rozwoju jest umiarkowane tempo ożywienia inwestycji.

„Oczekiwane ożywienie aktywności inwestycyjnej było do tej pory jedynie umiarkowane ze względu na powolną realizację projektów finansowanych z krajowego Funduszu Odbudowy i Odporności (KPO). Oczekujemy, że inwestycje finansowane z KPO będą miały większy wpływ na wzrost gospodarczy w 2026 r.” – napisano w raporcie. Eksperci zwracają również uwagę na rynek pracy, gdzie „nie ma zbyt wielu niewykorzystanych zasobów siły roboczej, stopa bezrobocia jest niska, a stopa zatrudnienia wysoka”, co może generować presję płacową i w konsekwencji inflacyjną.

